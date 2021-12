Il centro sportivo di Ferno va all’asta

Si tratta di un’asta pubblica per la “locazione transitoria” del centro sportivo di Ferno, che avverrà mercoledì 15 dicembre, alle 11, nella sala riunioni del palazzo comunale: l’asta avverrà per via telematica, in rispetto della normativa anti-Covid.

L’impianto in via Marco Polo, insieme al punto bar, verrà ceduto temporaneamente dal comune e dovrà essere utilizzato a fine sportivo e ricreativo. Il centro sarà dato in gestione da gennaio 2022 per la durata di un anno.

Il campo, già comparso nelle indagini dell’inchiesta Krimisa,è uno dei punti contestati al sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, per il quale si profila la richiesta di rinvio a giudizio per voto di scambio politico-mafioso.

Descrizione del centro sportivo