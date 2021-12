In centro a Varese la mostra Artist for Climate: il progetto di TedX Varese è uno dei 9 al mondo

TEDxVarese tiene accesi i riflettori sul tema della crisi climatica con la seconda edizione di Countdown, coinvolgendo un gruppo di artisti provenienti da tutta Italia nella produzione di opere d’arte con un focus sulla speranza e sulle soluzioni concrete.

Gli artisti selezionati da TEDxVarese, Gio Pastori, Natalia Brondani, Marianna Tomaselli, Raffaele Sabella, Joey Guidone, Antonio Colomboni, Francesca Milani, hanno lavorato al Museo MA*GA di Gallarate nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 novembre realizzando 12 opere, che ora sono esposte in una mostra all’aria aperta allestita nel centro della città di Varese, in via Volta, all’angolo con Piazza Monte Grappa. Le opere rimarranno in esposizione fino al 9 gennaio 2022.

Tutti gli artwork sono stati inseriti anche all’interno di The Climate Collection, un’esclusiva collezione globale di opere sul cambiamento climatico, con l’obiettivo di trasformare la narrativa sul tema e ispirare l’azione. Grazie a una licenza aperta, le opere sono fruibili a tutti: un’idea pensata per favorire attivisti, realtà no-profit e scuole per attività e campagne a favore del clima e della sostenibilità.

Un progetto condiviso con sole altre otto città nel mondo: TEDxVarese è stata infatti selezionata insieme alle città di San Paolo in Brasile con TEDxSãoPaulo, Montreal in Canada con TEDxMontréal, Johannesburg in Sud Africa con TEDxJohannesburg, Chennai in India con TEDxNapierBridge, Mosca in Russia con TEDxSadovoeRing, Tarragona in Spagna con TEDxTarragona, Brighton nel Regno Unito con TEDxBrighton e León in Messico con TEDxCalzadaDeLosHéroes.

Tutte le opere sono state create seguendo il format di SPRINTS sviluppato da Fine Acts, uno studio creativo globale no-profit che dedica il proprio lavoro all’impatto sociale: un bootcamp creativo dove visual artist (illustratori, graphic designer e calligrafi) hanno a disposizione 48 ore di tempo per produrre artwork su un tema specifico.