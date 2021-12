Il centrodestra varesino serra le fila e lancia un appello a Forza Italia: “No a giochi di palazzo”

Le segreterie cittadine di Lega, Fratelli d’Italia, Varese Ideale, Per una Grande Varese ribadiscono in una nota «l’impegno dei contenuti programmatici con i quali ci siamo presentati ai varesini in campagna elettorale e che continuano ad essere il nostro faro nell’azione amministrativa in consiglio comunale. Un progetto che trova in Matteo Bianchi la guida politica del centrodestra». I partiti del Centrodestra auspicano che queste premesse siano condivise, senza riserve, «anche dagli amici del Polo delle Libertà».

Un appello all’unità del centrodestra nel quale sottolineano che «la città ha bisogno di chiarezza, chi ha vinto le elezioni si assuma le proprie responsabilità di governo, come noi abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare un’alternativa coerente, costruttiva e determinata. In questo senso, in vista delle prossime designazioni per i presidenti delle commissioni consiliari, il centrodestra, aperto al dialogo, non intende prestarsi a giochi di palazzo e accettare alcuna elemosina politica sotto forma di qualsiasi presidenza di commissione. Anche su questo siamo fiduciosi di leggere presto la convergenza del Polo delle Libertà».