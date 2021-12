Cessione del quinto Findomestic: come funziona il prestito 100% online a zero spese

La cessione del quinto rappresenta oggi una delle tipologie di prestito personale più convenienti in assoluto. Se infatti negli ultimi mesi i tassi d’interesse per questo genere di prodotti si sono alzati significativamente, per quanto riguarda nello specifico la cessione del quinto sono rimasti piuttosto vantaggiosi. Non è certo un caso se moltissimi italiani oggi optano proprio per tale soluzione. In particolare, è la cessione del quinto Findomestic a riscuotere un grande successo perché offre notevoli vantaggi e si può effettuare una simulazione online. Scopriamo nel dettaglio come funziona questo prestito personale e come richiederlo comodamente da casa.

Cessione del quinto: cos’è e come funziona

La cessione del quinto è una tipologia di prestito personale riservata ai dipendenti (sia pubblici che privati) e ai pensionati. Non possono dunque farne richiesta ed ottenerlo gli autonomi e le partite IVA, che sono costretti a orientarsi verso su altre forme di finanziamento. Questo perché la cessione del quinto prevede che la restituzione del prestito avvenga mediante rate corrispondenti ad un quinto dello stipendio (o della pensione). Coloro che ottengono tale finanziamento, dunque, non devono preoccuparsi di avere sufficiente liquidità sul conto corrente ogni mese, perché il dovuto viene decurtato direttamente dalla busta paga.

Naturalmente, anche nel caso della cessione del quinto sono previsti degli interessi, che però risultano più vantaggiosi oggi rispetto al passato, in modo particolare per i dipendenti pubblici che possono approfittare di sconti speciali. L’importo massimo che si può ottenere è limitato e dipende dall’istituto di credito al quale ci si rivolge, ma sufficiente per l’acquisto di un’auto, per sostenere spese mediche importanti e per altre esigenze.

Cessione del quinto Findomestic: 100% online e zero spese

Come abbiamo accennato, la cessione del quinto Findomestic è uno dei prodotti più interessanti al giorno d’oggi in quanto offre numerosi vantaggi sia a livello economico che per quanto riguarda la praticità di gestione delle pratiche.

Calcolo e richiesta direttamente online

Findomestic ha infatti lanciato un innovativo sistema di richiesta della cessione del quinto 100% online. Basta collegarsi al portale ufficiale per effettuare la simulazione attraverso un calcolatore digitale, che permette di conoscere l’importo totale del prestito ottenibile, il taeg, la rata mensile da corrispondere e via dicendo. Qualora il preventivo fosse adeguato, è possibile anche procedere con l’invio della richiesta direttamente online, grazie alla modalità della firma digitale.

Fatto ciò, si viene contattati telefonicamente da un operatore di Findomestic per finalizzare il preventivo e concludere la gestione burocratica necessaria per ottenere il prestito.

Nessuna spesa extra

La cessione del quinto Findomestic è decisamente vantaggiosa perché non prevede spese accessorie: né commissioni di intermediazione e di gestione né costi extra per l’istruttoria della pratica, niente imposte di bollo o sostitutive. Si tratta dunque di un prestito personale effettivamente molto conveniente, anche perché i tassi d’interesse sono vantaggiosi e vengono proposte di volta in volta delle offerte ad hoc per ottenere ulteriori sconti.

Non c’è dunque nulla di che stupirsi se oggi sempre più italiani scelgano di richiedere la cessione del quinto Findomestic!