Chiusura del centro prelievi di Malnate, sindaco al lavoro per riaprirlo

La comunicazione della Asst dei Sette Laghi è arrivata lo scorso 23 dicembre: è stato temporaneamente chiuso il centro prelievi di Malnate – oltre a quello di Viggiù – e «la sospensione – si legge nella nota – si protrarrà solo per il tempo necessario ad introdurre delle modifiche nell’assetto organizzativo che permetteranno la riapertura di entrambi i centri».

Una notizia che a Malnate ha avuto una lunga eco, vista l’importanza che ha il centro di piazza Libertà per la comunità malnatese.

«Ci siamo messi in contatto subito con Asst – spiega il sindaco Irene Bellifemine – e abbiamo già avuto un incontro con loro per analizzare la situazione e cercare di riattivare l’attività il prima possibile».

«Questa sospensione – prosegue la prima cittadina malnatese – deriva dal mancato accordo sul rinnovo del personale con la cooperativa. Se Asst non dovesse riuscire a ripartire con delle risorse interne dovranno fare un nuovo bando».

«Come Comune – prosegue Bellifemine – abbiamo chiesta ad Asst che nel nuovo contratto sia inserito il Cup per prenotazioni e pagamento, perché fino a oggi bisognava comunque recarsi in ospedale per pagare, e si possa fare scelta e revoca del medico di base perché come Comune non riusciamo più a farcene carico».

«Appena possibile – conclude il sindaco – faremo una riunione con gli stakeholder del territorio per mettere sul tavolo altre proposte, di fatti abbiamo già sentito anche il Centro per anziani “Lena Lazzari”».