Ci scrive la mamma del parto “improvviso” avvenuto in casa a Tradate: “Stiamo bene, grazie a chi ci ha aiutato”

Ci scrive la neo-mamma della piccola Rachele, protagoniste entrambe della notizia data da Varesenews martedì 28 dicembre dopo un parto “improvviso” avvenuto in casa a Tradate nel cuore della notte e finito fortunatamente nel migliore dei modi anche grazie ai soccorritori arrivati sul posto. A questa famiglia i nostri più sentiti auguri.

Buonasera,

sono la famosa mamma che ha partorito in casa, non avendo i social non posso esprimere pubblicamente i miei più sentiti ringraziamenti per avermi aiutata a far nascere questa piccolina che aveva fretta di voler nascere e farsi già conoscere da subito, senza per fortuna, alcun problema, è stato proprio un miracolo di Natale!

Ancora sono incredula a pensare a tutto ciò che è successo nel giro di 30 minuti stanotte. So solo che vorrei esprimere un ringraziamento a me stessa perché non mi sarei mai aspettata tutto questo e di poter reagire nel modo in cui ho affrontato questa situazione, perché nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi ho gestito io inizialmente sola poi con i miei genitori la situazione, e se non mi fossi comportata come ho fatto forse non saremmo qui ne io ne la bimba! Non so come, ma c’è l’ho fatta nel modo migliore stiamo bene e lei è stupenda!

Quindi ringrazio ancora nuovamente i soccorsi e i miei genitori per tutto e ringrazio il mio piccolo ometto che è stato messo davanti anche a questa situazione particolare affrontandola alla stra grande e felice di vedere la sua nuova compagna di vita.

Ringrazio anche la mia piccola Alys Rachele che è stata collaborativa sin da subito con 21 giorni di anticipo, una guerriera!

Cordiali saluti la “mamma miracolata”