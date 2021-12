Il Città di Varese pensa al marketing: in vendita le felpe ufficiali

Il Città di Varese continua a cresce, passo dopo passo, e ora la società nata nel 2018 inizia a pensare al marketing. In collaborazione con lo sponsor tecnico di quest’anno – Kappa – il club biancorosso ha prodotto e messo in vendita la felpa. È disponibile nelle colorazioni rossa e blu, nelle taglie per ragazzi 12 e 14 anni e da adulti Small, Medium, Large, Extra-Large ed XXL.

Il costo delle taglie da adulto è 70 euro, 65 euro per le taglie da bambino. Sulla manica il simbolo di “Fuck the Cancer”.

Da oggi – sabato 11 dicembre – è possibile pre-ordinare la felpa attraverso l’indirizzo mail store@cittadivarese.it indicando i propri dati, il colore desiderato e la relativa taglia.

«Per soddisfare le richieste – spiegano dalla società -, in questa prima fase, si procederà in ordine cronologico. Contatteremo quindi tutti quanti manderanno il loro pre ordine seguendo l’ordine di ricezione delle mail fino ad esaurimento della disponibilità immediata. Le felpe saranno disponibili per il ritiro il giorno 19 dicembre a partire dalle ore 10 presso lo stadio “Franco Ossola”. Si precisa che, per questioni organizzative, verranno accettati solo pagamenti in contanti».

Tutti quanti dovessero aver spedito la mail oltre il numero di disponibilità immediata delle felpe saranno quindi ricontattati per confermare il loro ordine che sarà evaso entro il mese di gennaio. Le felpe saranno comunque disponibili anche per chi non dovesse effettuare il pre ordine in questi giorni secondo le modalità che verranno indicate successivamente.