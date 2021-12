Colori e musica vi aspettano sotto l’albero della Biblioteca Civica di Luino

L’invito per sabato 11 è quello di trovarsi presso Villa Hussy, alle ore 10:00, per scambiarsi auguri di pace sotto l’incantevole albero realizzato dalle associazioni del territorio con coloratissime piastrelle all’uncinetto.

«Il recente passato ci ha spinti a riscoprire il valore reale delle cose e ciò che abbiamo vissuto ci ha uniti nella consapevolezza che anche se tutti individui, siamo parte di unica collettività, di cui ci dobbiamo interessare e prendere cura», esordisce l’assessora alle politiche sociali con delega al volontariato Elena Brocchieri.

«La voglia di condividere un progetto comune, di instaurare nuove relazioni e recuperare quelle che la situazione che stiamo vivendo ci ha costretto a trascurare, ha fatto nascere l’idea di creare l'”Albero delle Associazioni”», racconta l’assessora. È stato un bel percorso, durato due mesi: dopo aver chiesto la disponibilità alla collaborazione a diverse realtà, molte persone appartenenti a diverse associazioni del territorio, si sono fatte avanti e con creatività ed entusiasmo, hanno collaborato alla realizzazione di un albero natalizio con un risultato sorprendente. Tra queste, la Banca del Tempo, i Costruttori di pace, Finanzieri in pensione, i volontari del Mons. Comi, OPAAR, Donna Sicura, l’ANFASS, Solaris, Manos sin Fronteras e Gim Terredilago.

Il donare tempo, lo stare insieme e il condividere ideali comuni, non generano solo lo spirito del Natale, ma anche la forza e l’energia che stanno all’interno di ogni associazione, che lavora ogni giorno con continuità. «Grazie di cuore a tutti i volontari che in associazioni diverse e in modo diverso, manifestano la loro straordinaria generosità», conclude Elena Brocchieri.