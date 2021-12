Il Comune di Busto Arsizio vuole l’immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Amalfi

Il Comune di Busto Arsizio ha chiesto di acquisire un nuovo immobile confiscato alla criminalità organizzata. Oltre a quello di via Quintino Sella, per il quale dopo la sospensione del bando di assegnazione è stato chiesto un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti per la ristrutturazione (insieme a fondi regionali, ndr), ora c’è anche un capannone di via Amalfi al numero 8.

La richiesta è stata deliberata dalla giunta nei giorni scorsi all’indirizzo dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati che proprio di recente aveva completato l’operazione di confisca della struttura.

Le unità immobiliari e i relativi proventi saranno destinati ad attività aventi finalità sociali rivolte a persone in situazioni di disabilità o di disagio, sia per inserimento lavorativo che residenziale.