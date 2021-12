Il Comune di Luino concede un contributo straordinario alle associazioni sportive del territorio

L’Amministrazione comunale di Luino – considerati gli effetti delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel mondo dell’associazionismo sportivo – intende concedere alle associazioni sportive, che hanno svolto nel 2021 attività nel territorio luinese, un contributo straordinario per sostenere le spese e la ripresa delle stesse.



“Finalità del presente avviso è, pertanto, contribuire, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, al mantenimento e al rilancio delle attività sportive e sostenere le associazioni nella copertura delle spese per le attività svolte, comprese anche attività non in presenza, e delle spese per gli interventi/servizi/acquisti di beni finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“, spiegano dal Comune.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16:00 del giorno 23 dicembre 2021 al Comune di Luino, secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Luino oppure invio a Pec istituzionale comune.luino@legalmail.it, se in possesso di posta certificata o se non in possesso all’indirizzo email: info@comune.luino.va.it

Per maggiori dettagli in merito, consultare l’avviso:

http://www.comune.luino.va.it/media/493826/Avviso-def.pdf