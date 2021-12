Il Comune di Varese apre la gara per la progettazione del centro di ricerca sulla mobilità sostenibile a Valle Olona

Il Comune di Varese ha attivatola procedura per aggiudicare la progettazione del grande hub di ricerca e formazione per la mobilità sostenibile che prenderà forma a Valle Olona, nell’area della ex scuola De Amicis.

In particolare il bando riguarda la progettazione di fattibilità tecnico economica e le relative prestazioni geologiche, geotecniche, la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il progetto del centro di sviluppo e per il masterplan che coinvolge l’area.

«Il nuovo polo di ricerca e formazione ha un ruolo strategico a partire dall’asse che connette la Valle Olona con i comuni limitrofi – dichiara il sindaco Davide Galimberti – Si tratta di un’area che collega più territori su cui insistono molto edifici in stato di abbandono. Varese potrà dare un’accelerazione a processi di rigenerazione puntando su un settore importante di sviluppo e innovazione, come quello della mobilità sostenibile».

«L’area della Valle Olona, un tempo protagonista della crescita industriale della nostra città, allo stato attuale presenta molte aree dismesse – dichiara la vicesindaca Ivana Perusin – Con l’insediamento del nuovo centro di ricerca nella ex scuola De Amicis, si avvia un progetto di riqualificazione urbana che potrà fare da traino allo sviluppo del tessuto economico e sociale della zona».

Le offerte dovranno pervenire entro le 12.00 del 7 febbraio 2022. Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, per un gruppo di lavoro che dovrà essere costituito da determinate figure professionali, come ingegneri, architetti, geologi, esperti della sicurezza.

Il progetto è finanziato grazie all’assegnazione alla Città di Varese di uno dei finanziamenti previsti dal bando “Italia City Branding 2020”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’imprenditoria privata sul piano finanziario e delle competenze, per dare vita a un grande centro di ricerca e formazione incentrato sull’industria della mobilità sostenibile, da insediare nelle aree dismesse di Valle Olona, nella ex scuola De Amicis.

Al tempo stesso si vuole avviare un masterplan volto a sviluppare una visione strategica del territorio a livello sovracomunale, considerando l’area vasta di cui Varese è fulcro e che comprende la Svizzera, Como, Lecco, Monza Brianza e l’area metropolitana di Milano.