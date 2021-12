Il Comune di Varese cerca due figure di coordinatore tecnico di area amministrativa

Il Comune di Varese, attraverso la mobilità volontaria esterna tra enti, ricerca due figure professionali a tempo pieno come Coordinatore tecnico – Categoria D, per attività tecnico amministrativa.

Tra le attività richieste, ci sono l’elaborazione del programma triennale dei lavori pubblici relativo alle opere pubbliche di competenza; le stime di fattibilità per quanto riguarda adeguamenti normativi, manutenzione straordinaria e costruzione di opere pubbliche; il coordinamento delle progettazioni esterne di opere pubbliche; verifiche dell’attuazione, del rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni di legge previste, anche tramite sopralluoghi periodici in edifici o impianti.

Per l’ammissione, è necessario l’inquadramento come Coordinatore tecnico o un profilo professionale equivalente (Categoria D), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno, oppure a tempo parziale con orario minimo di 18 ore settimanali, in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D Lgs 165/2001. Richiesto inoltre il diploma di laurea in Ingegneria Civile o in Architettura, con il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. L’amministrazione si riserva di stipulare un incremento ore, per un orario settimanale richiesto a tempo pieno.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2022, e dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. Indirizzata a Comune di Varese, via Sacco, 5, 22100 Varese; oppure potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; oppure infine trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Tutti i dettagli sono sul sito web del Comune di Varese.