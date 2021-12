Concerto del Trio Fassetta in aula magna dell’Insubria mentre il coro dell’ateneo si esibisce nella chiesa di Bosto

Due appuntamenti musicali venerdì 17 dicembre per l’Università dell’Insubria, a Varese: alle ore 18 il Trio Fassetta nell’Aula Magna di via Ravasi per la XXI Stagione concertistica dell’ateneo, alle 21 nella chiesa di San Michele a Bosto il tradizionale concerto di Natale dell’Insubriae Chorus.

Entrambe le proposte sono in presenza con controllo di green pass e rispetto delle misure di sicurezza Covid, entrambe ad ingresso libero.

Il sensibile e virtuoso fisarmonicista Gianni Fassetta si esibisce assieme alle sue figlie: Erica al violino ed Elisa al violoncello. Il programma di «Radici antiche e nuovi percorsi» inizia con alcune trascrizioni di brani classici (Albinoni, Mozart) «per poi offrire – come spiega il direttore artistico della Stagione Corrado Greco – un interessante percorso intorno al tango argentino, così come tratteggiato da Albeniz, trasfigurato da Stravinsky, e reinterpretato in chiave moderna da Astor Piazzolla e dall’italiano Paolo Pessina».

L’Insubriae Chorus, diretto dal maestro Andrea Gottardello, propone una serata natalizia che include brani come: «God rest you merry gentlemen», «Nativity Carol», «Alegres pregonan», «Cantique de Noel», «Jingle bell rock», «Silent night», «Have yourself a merry little Christmas», «Somewhere in my memory», «May it be»

Il Coro dell’Insubria, nato 1998 insieme all’Università e aperto a chiunque voglia partecipare, è ad oggi costituito da una quindicina di membri tra cui docenti (come la corista e presidente Marina Protasoni), tecnici e amministrativi, studenti ed ex studenti.