Concerto Gospel e mercatini lungo il viale dei Carpini a Taino per festeggiare il Natale

(Foto di Roberta Moro dalla pagina Taino Pictures)

Luci, musica e l’atmosfera delle feste a Taino per celebrare il Natale, con tanto di vista sul Lago Maggiore grazie anche allo splendido panorama godibile dal Parco Comunale.

Dopo aver illuminato il Viale dei Carpini e accesso il grande albero di 22 metri nel parco, visibile fin dalla sponda piemontese di Arona, la neocostituita Pro Loco ha infatti organizzato per sabato 11 dicembre i tradizionali mercatini di Natale, inizialmente previsti pe l’8 ma rimandati nel weekend a causa della neve. Dalle 10 alle 18 lungo il viale dell’amore tainese non mancheranno i caratteristici prodotti realizzati dalle mani degli artigiani locali: dall’hobbistica ai sapori del territorio passando naturalmente per le classiche decorazioni sempre preziose per adornare con lo spirito natalizio la casa durante le feste. Il tutto sarà accompagnato dalla migliore musica natalizia affidata alla tradizione degli Zampognari.

Musica che sarà ancora una volta protagonista domenica 19 dicembre, ore 21, con un concerto al Teatro dell’Olmo in Piazza Pajetta. La Compagnia della Gru offrirà al pubblico (fino ad esaurimento posti con prenotazione a prolocotaino@gmail.com – obbligatorio il green pass) un concerto corale sulle note di canzoni gospel e pop, un’occasione per trascorrere una serata immersi nell’atmosfera del Natale dopo le difficoltà dello scorso anno dovute all’emergenza sanitaria.