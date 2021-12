Conclusi i primi lavori per largo Flaiano, a Varese riaperta via Sant’Imerio

Si sono conclusi con qualche giorno di anticipo i primi lavori ai sottoservizi per la realizzazione della rotonda di largo Flaiano a Varese: è stata così riaperta, nel pomeriggio del 16 dicembre, la viabilità in via Sant’Imerio.

I lavori hanno interessato in queste settimane il tratto della strada che conduce su largo Flaiano, proprio all’entrata dell’autostrada e hanno portato a molte importanti deviazioni in uscita da Varese.

Ora però la viabilità torna regolare e il comune informa che i lavori – che nel 2022 si concentreranno sull’impalcato – non riprenderanno per tutta la durata delle festività per non incidere sul traffico natalizio.