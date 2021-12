Confermata la nevicata dell’8 dicembre: “Fino a 15 centimetri di neve sul Varesotto”

Sarà un 8 dicembre imbiancato. La previsione che da giorni ipotizza una nevicata per questo mercoledì è stata confermata anche dal Centro Geofisico Prealpino

“Sono confermate anche dai modelli numerici di questa mattina le previsioni di neve per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre -si legge in una nota-. I primi fiocchi cadranno già dalle ultime ore della notte e la nevicata si intensificherà in mattinata, fino in pianura. Nel corso del pomeriggio la neve potrebbe diventare più bagnata alle basse quote”.

Complessivamente i quantitativi previsti sono di circa 15 centimetri con spessori maggiori oltre i 700-1000 metri. Le precipitazioni dovrebbero cessare tra le 18 e le 20.

In ogni caso “la neve in dicembre a Varese non è rara. Su 53 anni di osservazioni del CGP, ha nevicato in dicembre 33 volte. Anche l’anno scorso il 4 dicembre si ebbe la nevicata più importante dell’inverno 2020/2021 con 27 cm a Varese e oltre 50 a Campo dei Fiori”.