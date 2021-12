Consegnati 200 calendari del Lions Club Varese Prealpi all’istituto comprensivo di Travedona Monate

Con una cerimonia semplice, ma significativa, Giuseppe De Gasperin, presidente del Lions Club Varese Prealpi, ha consegnato alla professoressa Ilva Maria Cocchetti (nella foto), dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Leva” di Travedona Monate, duecento calendari nei quali ogni mese è caratterizzato da un disegno di un alunno dell’Istituto che accoglie ragazzi da Biandronno, Varano Borghi e Travedona Monate.

I dodici disegni prescelti sono stati selezionati da una giuria di insegnanti coordinata dalla professoressa Melissa Pirolo tra quelli dei 146 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che hanno partecipato all’iniziativa “Un poster per la Pace”, che quest’anno aveva come tema “Siamo tutti connessi”.

Gli stessi 12 disegni sono poi stati inviati al Distretto Lions 108 Ib1, che raggruppa i Lions Club delle province di Varese, Milano, Como, Sondrio e Lecco. E quello di Alessio Spertini, alunno della 3a C della scuola media “Giovanni XXIII” di Varano Borghi, è risultato il vincitore tra tutti quelli inviati dai club del distretto. Parteciperà ora alla selezione nazionale che laureerà il disegno italiano al quale spetterà il compito di competere con quelli in arrivo da oltre 200 Paesi del mondo per diventare il Poster della Pace 2021-2022.

Il Concorso Internazionale “Un poster per la pace” è stato creato dal Lions Clubs International nel 1988 per dare ai giovani l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite opere artistiche. I Lions Club sponsorizzano il concorso, che vede ogni anno la partecipazione di circa 350.000 ragazzi, offrendo ai giovani la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo attraverso l’arte e la creatività.