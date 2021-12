Consegnato alla pediatria del Del Ponte di Varese il maxi panettone dell’Associazione Panificatori

Da tanti anni l’Associazione Panificatori della Provincia di Varese consegna a Il Ponte del Sorriso un gigante panettone artigianale da 5kg per i bambini dell’Ospedale Del Ponte. Una tradizione dolce e apprezzata: il panettone viene aperto e condiviso con chi passa le festività natalizie in reparto, la sera della vigilia, dopo il consueto giro del vero Babbo Natale. Quest’anno non solo panettone per Varese, ma anche panettoni un pò più piccoli per le altre pediatrie della provincia.

Ma la generosità dei panificatori non finisce quì. Fornai e fornarine durante l’anno si mettono a disposizione in alcune feste popolari, vendendo prodotti da forno per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Storico è il legame con Il Ponte del Sorriso al quale sono stati destinati 5.000 euro, in parte derivanti dalla festa Un Sorriso per il Ponte di ottobre, durante la quale pane, pizza e dolci sono andati a ruba. Altri 2.000 euro all’Associazione Con Andrea di Gavirate e altri 1.000 all’associazione Amici Centro Sclerosi Multipla.