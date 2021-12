Nuovo consiglio di amministrazione per la farmacia comunale di Malnate

È Giuseppe Virgilio il nuovo direttore della farmacia comunale di Malnate, che negli ultimi mesi è stata anche oggetto di dibattito politico.

«I nostri cittadini – ha scritto il sindaco Irene Bellifemine sui canali social – hanno avuto modo di conoscerne la disponibilità, professionalità e voglia di fare, qualità che gli stanno permettendo di lavorare in sinergia con tutto il personale. Si è già svolto il primo incontro del nuovo Consiglio di Amministrazione appena eletto, presieduto dal Dottor Andrea Parenti, professionista che vanta un’esperienza ventennale come consulente commerciale di aziende importanti. A fianco del nuovo presidente, due figure di spicco: il consigliere Roberto Bocchi, ormai esperto della nostra farmacia che, in continuità con il precedente CDA, ha rinnovato la sua disponibilità, e Raffaele Bernasconi, noto a Malnate come Responsabile della Cooperativa Edile e che ha svolto significative collaborazioni professionali in organi direttivi ospedalieri».

«Sono molte – prosegue la prima cittadina – le azioni in cantiere che nascono dalle sinergie messe in campo dal nuovo Direttore e dal Presidente coinvolgendo tutto il personale: dalle rinnovate vetrine, alle proposte di scontistica pari al 10% a partire dal 1 dicembre, in vista del Natale. A breve, a seguito della richiesta sempre maggiore dei cittadini legata al crescente numero di casi Covid, partirà l’effettuazione dei tamponi orofaringei per la ricerca del virus covid 19. Le novità non finiscono qui, infatti sono molti i progetti in cantiere. Sempre più la Farmacia Comunale di Malnate risponde alle esigenze dei propri cittadini».

«Un ringraziamento speciale – ha concluso il sindaco Bellifemine – al CDA uscente e ai Presidenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, Gianfranco Colombo, Luigi Colombo, Daniele Valerio e il Consigliere Luciano Arrighi, per aver lanciato verso il rinnovamento la nostra Farmacia Comunale, bene di tutti i malnatesi».