Nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a Vedano Olona, il sindaco è Daniele Bordoli

Sabato 11 dicembre nella sala consiliare del Comune di Vedano Olona, con tutta l’ufficialità di un Consiglio comunale aperto, si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico.

Il nuovo sindaco è Daniele Bordoli, della classe II D, eletto con 24 preferenze. Lo affiancano, come vicesindaco Miriam Angel Napoli, della classe V C, e come segretario Manuel Turconi della classe II D.

Consiglieri sono stati eletti Joel Hasa (classe V B), Ilaria Zylyftari (classe V A), Emma Stasi (classe V B), Daniele Borzykh (classe IV B), Elisa Todosi (classe IV A), Rebecca Nebuloni (classe II B), Matilde Bacchetta (classe III D), Vittoria Matuana Garcia (classe II C), Gabriele Colombo (classe I B) e Greta Contini (classe I B).

Davanti a un pubblico composto dai soli genitori per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, dopo l’intervento del segretario generale del Comune Giorgio Ricci che ha sottolineato lo stretto legame tra libertà e partecipazione, il baby segretario Manuel Turconi ha letto il verbale di scrutinio del plesso scolastico: 380 i voti espressi su 404 aventi diritto, quattro le schede nulle e due le bianche.

Il sindaco Cristiano Citterio ha sottolineato l’importanza del progetto come “strumento per imparare sul campo il significato della democrazia rappresentativa e confrontarsi con le idee altrui per la costruzione del bene comune e ha quindi ha consegnato la fascia tricolore al nuovo sindaco dei ragazzi.

Daniele Bordoli ha ribadito il suo impegno per portare la voce degli studenti all’attenzione degli adulti, stupendo tutti con la sua politica “dei piccoli passi” per raggiungere grandi risultati. Ricchissime le idee proposte dalle liste che si sono presentate: innanzitutto una grande attenzione per l’ambiente e il contrasto all’abbandono dei rifiuti (in particolare della plastica monouso) ma anche tante idee per i parchi pubblici da arricchire con giochi inclusivi, porte per il gioco del calcio, skate park.

Tra i diritti naturali dei bambini e delle bambine il neo eletto sindaco dei ragazzi ha scelto il diritto all’ozio, ovvero vivere momenti non programmati dagli adulti, e quello alle sfumature, ovvero di vedere il sorgere del sole e il suo tramonto nonché ad ammirare nella notte la luna e le stelle. L’importanza di entrambi i diritti è stata accolta all’unanimità dall’assemblea.

Molto apprezzato anche l’intervento della professoressa Francesca Ventura che ha evidenziato la centralità dell’istituzione scolastica nella vita della comunità.

Il percorso del nuovo Consiglio inizierà subito dopo le vacanze natalizie e durerà due anni durante i quali saranno affiancati da educatori specializzati per organizzare gli incontri e l’interazione con gli amministratori adulti ma soprattutto per portare a compimento i progetti che saranno definiti dai ragazzi come prioritari.

Il Consiglio comunale aperto è stato preceduto dalla cerimonia di premiazione da parte dell’assessore Giorgia Adamoli dei migliori elaborati sui principi del Manifesto delle Parole Non O_stili, un impegno preso all’unanimità due anni fa in occasione dell’insediamento del precedente Consiglio, che i ragazzi hanno interpretato con grande originalità di tecnica e idee.