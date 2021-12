Consorzio Parco Alto Milanese: Flavio Castiglioni consigliere in rappresentanza di Castellanza

Nell’assemblea del Consorzio Parco Alto Milanese di lunedì 29 novembre è stata formalizzata dal sindaco di Castellanza, Mirella Cerini la nomina di Flavio Castiglioni (al centro nella foto), ex assessore all’ambiente di Castellanza, nella carica di nuovo componente del consiglio di amministrazione del Parco Alto Milanese in rappresentanza del Comune di Castellanza.

«Flavio Castiglioni è un grande conoscitore della realtà del Parco Alto Milanese – dichiara Davide Turri – dell’ambiente e del mondo associativo, per cui sono sicuro che il suo apporto sarà importante così come la collaborazione in atto con Legambiente (tra tutti il progetto Segnali Umani, Cammina Foreste Urbane 2021 ed il bando per il progetto “La stanza nel bosco”). Un grande ringraziamento al consigliere uscente Guido Zampini per il lavoro svolto in tutti questi anni dapprima come Presidente e poi in veste di consigliere».