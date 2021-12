Contagi nel Varesotto: l’incidenza è quasi di 500 casi ogni 100.000 abitanti

Balzo dell’indice di contagio nella provincia di Varese che perde , però, il primato in Lombardia ( passato a Milano). L’andamento quotidiano dell’aumento di positivi si conferma nel report settimanale di Ats Insubria che indica un’incidenza di 494 casi ogni 100.000 abitanti. Erano 313 la scorsa settimana e 232 lo scorso 9 dicembre. I nuovi positivi sono 4412 mentre, nel complesso, attualmente nel Varesotto si contano 6946 persone contagiate in isolamento, con una percentuale di positività dell’8,7% sui 79.709 tamponi effettuati.

Rispetto allo scorso anno, dunque, la curva epidemica è ormai ben al di sopra dei livelli registrati a dicembre 2020, quando, lo ricordiamo, si registravano gli effetti del lockdown imposto dall’inizio di novembre.

Rimane, invece, al di sotto dei dati dello scorso anno, la curva di occupazione dei letti di ospedale.

Nei distretti afferenti all’Asst Sette Laghi è sempre il Luinese il più colpito dove l’incidenza registrata il 20 dicembre è di 583 casi ogni 100.000 abitanti. Nel distretto di Laveno il tasso è di 407 casi, in quello di Azzate è di 402 ( in netta crescita nell’ultima settimana), ad Arcisate è di 376 casi mentre Varese ne registra 358.

Numeri elevati anche nei distretti sotto l’Asst Valle Olona con Somma che rimane il territorio maggiormente coinvolto con l’incidenza di 501 casi, seguono Busto Castellanza con 497, Saronno con 399 e Gallarate con 395 casi.

La fascia più coinvolta è quella tra i 25 anni e i 49 anni con un trend in netto aumento mentre si va riducendo quella dei minori sotto i dodici anni soprattutto a causa delle quarantene che hanno riportato molte classi in Dad. Relativamente agli altri gruppi di persone, si nota un andamento in crescita un po’ in tutte le fasce di età, compresi gli anziani sopra i 75 anni e gli over60.