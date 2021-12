Contagi quasi triplicati nell’ultima settimana. Ats ricorda le regole per contagi, contact tracing e quarantene

Da 494 a 1.314: nell’ultima settimana, nel territorio varesino l’indice di contagi legato alla pandemia è schizzato. Gli 84.119 tamponi effettuati hanno permesso di individuare 11.733 nuovi casi.

TASSO DI CONTAGIO AL 18,5%

In totale, tra i 24 e il 30 dicembre, nel Varesotto sono state in quarantena 15.692 persone. La positività dei tamponi è del 18,7% un dato che non si registrava dall’autunno del 2020. La scorsa settimana i nuovi positivi erano stati 4412 e la percentuale di casi riscontrati, tra i 79.709 tamponi, fatti era del 7,9%.

Varese si conferma, dunque, tra i territori maggiormente colpiti da questa nuova ondata pandemica. In Regione Lombardia è preceduta da Milano e da Lodi.

IL CONFRONTO CON L’AUTUNNO 2020 IN PIENA SECONDA ONDATA

Dal confronto tra lo stesso periodo del 2020 emerge la netta differenza con la curva dei contagi attuale che si impenna mentre lo sorso anno, complice il lockdown protratto da inizio novembre, la discesa era costante e imporante.

Per la prima volta, anche i grafici che registrano l’occupazione dei posti letto ospedalieri nell’autunno 2020 e nel periodo attuale hanno un punto di contatto: lo scorso anno i reparti vivevano un allentamento della pressione vissuta a novembre quando si raggiunse il picco di circa 10000 ricoverati nel Varesotto. Tra il 25 e il 28 dicembre i letti covid occupati sono stati sovrapponibili a quelli del 2020.

AZZATE, VARESE E BUSTO ARSIZIO I DISTRETTI CON I VALORI MAGGIORI

Dall’analisi dei contagi nei singoli distretti, un’impennata verticale si registra in quello di Azzate, ma in forte aumento sono anche i dati di Varese e Arcisate. In aumento, ma in modo più contenuto, quelli di Luino e Laveno. Nel territorio dell’ASST Valle Olona l’incidenza più alta si registra nel distretto d Busto Castellanza, seguito da quello di Saronno. In aumento i casi anche a Gallarate e a Somma.

CRESCONO I CASI TRA I CINQUANTENNI

Dall’analisi dei contagi per fascia di età, si evidenzia che diminuisce la circolazione del virus tra i bambini fino a 12 anni, anche grazie al periodo di chiusura delle scuole, rimane stabile e contento quello tra i ragazzi tra i 12 e i 17 anni così come nella fascia dei ventenni. In aumento ancora i casi tra la popolazione ricompreso tra i 25 e i 49 anni e, soprattutto quella tra i 50 e i 64 anni.

Sul fronte del controllo dei nuovi casi, Ats Insubria ricorda le regole da seguire:

Sintomatici

I soggetti con sintomi per il test diagnostico si rivolgono al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra o al medico di continuità assistenziale (ex Guardia Medica)

esecuzione di tampone antigenico da parte del medico stesso in ambulatorio e registrazione sul sistema regionale

prenotazione di tampone molecolare, da parte del medico, nel sistema integrato di prenotazione ATS/ASST

esecuzione di tampone molecolare presso laboratori privati accreditati

Attenzione:

tutti i test antigenici rapidi con esito positivo NON devono essere confermati

i casi sintomatici non possono andare nelle farmacie

Casi COVID

I casi positivi al Sars-CoV2 sono gestiti da ATS con

esecuzione di tampone molecolare per il test di guarigione con prenotazione da parte di ATS o tramite il link di auto prenotazione (in fase di realizzazione) nel sistema integrato ATS/ASST

rispettando le tempistiche della normativa vigente

consultazione del medico curante in caso di sintomatologia importante

esecuzione di tampone molecolare presso laboratori privati accreditati

Attenzione:

per poter raggiungere i 4000+ casi al giorno il sistema di tracciamento è informatizzato tramite trasmissione di sms/mail dei provvedimenti di isolamento o di quarantena e del link per l’auto prenotazione (in fase di realizzazione)

Contatti

I contatti di caso sono gestiti da ATS con sistema informatizzato esecuzione di tampone antigenico o molecolare per il test fine quarantena o il test di sorveglianza da parte delle farmacie e registrazione sul sistema regionale rispettando le tempistiche definite dalla normativa vigente

Rientro dall’estero

Chi si è correttamente registrato sul sito ATS e rientra da paesi dell’elenco E (circolare ministeriale del 22/10/2021 e 16/12/2021) oppure chi rientra da paesi dell’elenco C e D senza esibire entrambe le certificazioni richieste (green pass e referto del tampone negativo) è soggetto a quarantena prenotazione da parte di ATS nel sistema integrato ATS/ASST

NB: per poter raggiungere tutti i contatti col sistema di tracciamento informatizzato i casi che ricevono il messaggio devono inserire i propri contatti

Contact tracing

per essere presi incarico da ATS tutti i tamponi devono essere registrati sul sistema regionale da parte del laboratorio o medico o farmacia che effettua e processa il tampone

i test rapidi fai-da-te non hanno valore diagnostico in quanto non somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli delle farmacie, studi medici, laboratori, ecc…

Green pass

Per l’emissione del green pass da parte del Ministero

tutti i tamponi devono essere registrati sul sistema regionale

i tamponi di fine quarantena devono essere compatibili coi tempi previsti dalla normativa nvigente e non inferiori

I green pass vengono annullati dal Ministero a seguito di tampone positivo e riattivati a seguito di guarigione nei tempi corretti