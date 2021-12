Coppa Italia di volley a singhiozzo: rinviata la Uyba, la Futura avanti a tavolino

La programmazione della Coppa Italia di pallavolo, che prevede le finali a Roma per l’Epifania, sta incontrando una lunga serie di problemi dovuti al covid che impattano anche sul cammino delle due squadre di Busto Arsizio: la Uyba impegnata in quella di Serie A1 e la Futura protagonista di quella di A2.

A1: RINVIATA SCANDICCI-UYBA – Niente viaggio in Toscana per la Unet E-Work Busto Arsizio: le Farfalle avrebbero dovuto affrontare domani – giovedì 30 – la Savino Del Bene Scandicci ma i diversi casi di positività emersi nel gruppo-squadra delle fiorentine ha costretto la Lega a rinviare la partita. L’idea è quella di recuperare lunedì 3 gennaio, appena in tempo per designare la semifinalista che il 5 dovrebbe giocare a Roma. Termina dunque qui il 2021 agonistico delle biancorosse di coach Musso.

A2: FUTURA AVANTI SENZA GIOCARE – Sarà Brescia-Futura Busto una delle semifinali della Coppa di A2, con le Cocche che avanzano nel tabellone senza scendere in campo. Se le biancorosse hanno quasi risolto i problemi di covid interni, lo stesso non è avvenuto in casa della Eurospin Ford Sara Pinerolo. Le piemontesi, avversarie nei quarti in gara unica (anche questa in programma giovedì sera) hanno dato forfait e non potranno gareggiare. La Futura – che ha voluto porgere i migliori auguri di pronta guarigione a Pinerolo – avanza d’ufficio e trova la Banca Valsabbina Millennium Brescia sulla strada per Roma. La partita dovrà giocarsi entro il 3 gennaio sul campo di Brescia mentre l’altra semifinale vede opposte San Giovanni in Marignano e Macerata.