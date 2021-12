Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi di Capodanno e del weekend dell’1 e 2 gennaio

Sarà il secondo Capodanno con limiti e restrizioni a causa del Covid e, anche se con molte differenze rispetto all’anno scorso, ci si dovrà arrangiare con quello che si può fare o lavorare di fantasia per inventari nuovi modi per trascorrere l’ultimo giorno di questo complicato 2021 e accogliere il nuovo anno.

Meteo

Ci aiuterà sicuramente il meteo: gli ultimi giorni dell’anno saranno caratterizzati da un anomalo rialzo delle temperature e giornate di sole pieno già a partire da giovedì, il che aiuta se si vuole optare per qualche bella passeggiata invece dei soliti festeggiamenti, in gran parte da ridimensionare vista la crescita dei contagi e il divieto di feste e concerti in piazza – Leggi le previsioni per Capodanno e l’1 e 2 gennaio

Capodanno

Come noto da qualche giorno, tutte le manifestazioni in piazza, i concerti all’aperto e spettacoli di fuochi d’artificio sono stati vietati. Ecco qualche alternativa se non volete restare a casa:

VARESE – Venerdì 31 dicembre tante risate, illusionismo, magia, cabaret, musica, canzoni, ballo con Raul Cremona. L’attore e comico è l’ospite della serata dell’ultimo dell’anno sul palcoscenico di Piazza Repubblica con il suo Magic Show. Ad accompagnarlo Marco Castelli, artista del Varesotto molto noto per la sua ironia e il suo talento, e una band d’eccezione – Leggi

ANGERA – Capodanno in crociera sul Lago Maggiore con cenone e musica per dare il benvenuto al nuovo anno. Partenza della nave da Arona alle 20 (imbarco alle 19,30) e da Angera alle 20,10 circa – Tutte le informazioni

LUGANO – Venerdì 31 dicembre alle 18 al Lac di Lugano un bel concerto a “a stelle e strisce” prima del cenone di Capodanno: l’Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Rune Bergmann, rende omaggio a Leonard Bernstein e Antonín Dvořák – Leggi

TRADATE – Un Capodanno gustoso e in sicurezza si può trascorrere al Ristorante Tradate. Un menù studiato nei minimi particolari da chef Nicolella e dalla proprietà, pronta ad accogliere chi vorrà festeggiare un ultimo dell’anno sereno e accompagnato da piatti prelibati e ricercati – Leggi la notizia sponsorizzata

Attenzione ai botti

Diverse amministrazioni comunali hanno emanato restrizioni per l’uso dei botti di Capodanno. E’ il caso di Varese (leggi qui) ma anche di Luino, dove dal 30 dicembre fino alla mezzanotte del 2 gennaio si rischiano multe salate (l’articolo)

Botti vietati nella notte di Capodanno anche a Porto Ceresio.

Attenzione anche alle lanterne cinesi, che possono provocare incendi, come ricorda il vicepresidente della Provincia di Varese Barcaro – Leggi l’articolo

Il primo weekend di gennaio

Presepi

GEMONIO – A Gemonio è aperto il presepio artistico che da oltre trent’anni viene allestito nell’antica chiesa di San Pietro. Aperto sabato, domenica e festivi – Leggi

OLGIATE OLONA – Sono una cinquantina i presepi che si possono ammirare alla mostra-concorso organizzata dalla Pro Loco e giunta ormai alla 23esima edizione. Nella chiesa dei Santi Innocenti (nel cortile del palazzo comunale) – Leggi

VENEGONO SUPERIORE – I Missionari Comboniani festeggiano con un presepio speciale i 100 anni della loro presenza nel castello di Venegono Superiore. Il presepio può essere visitato fino al 7 gennaio tutti i giorni, poi dall’8 al 31 gennaio solo il sabato e la domenica – Leggi

Bambini

GERMIGNAGA – Il nuovo anno inizia all’insegna del riuso creativo con i laboratori di Remida. Tre appuntamenti per famiglie all’ex colonia elioterapica a partire da domenica 2 gennaio alle ore 15 con la Calza della Befana remidiana – Il programma

Passeggiate

FORTE DI ORINO – Una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza. trasporti e sentieri per raggiungere il Forte di Orino, una delle passeggiate più apprezzate e frequentate del Varesotto – Tutte le informazioni

VAL VIGEZZO – In val Vigezzo, passeggiate con la neve e anche con tante iniziative diverse per i villeggianti e i turisti. Nell’articolo un piccolo catalogo di eventi e idee fino al 31 dicembre – Leggi