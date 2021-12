Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 10, 11, 12 dicembre

Se la neve imbiancherà il nostro fine settimana tanti, e molto colorati, sono gli appuntamenti in tutta la provincia. Sabato è la Giornata del Contemporaneo che coinvolge i musei di tutta Italia e poi concerti, mercatini di Natale e presepi per tutti i gusti.

METEO

LE PREVISIONI – Torna la neve sul Varesotto, pericolo ghiaccio nel fine settimana. Rialzo termico previsto per sabato e domenica, ma persisteranno brinate e nebbie intense al mattino – Tutte le info

EVENTI

LOZZA – Natale a Lozza, dalla corsa dei Babbi Natale al mercatino. Per la prima volta sarà organizzata una grande festa con una serie di eventi destinati a grandi e piccini. Domenica 12 dicembre la giornata clou con bancarelle e cibo anche da asporto – Tutte le info

BESANO – San Giovanni Battista dopo due secoli “scende” dal campanile di Besano. Domenica 12 dicembre dopo la Messa delle 11.15, sarà svelata la riproduzione a grandezza naturale della statua che da due secoli guarda il paese dall’alto del campanile – Tutte le info

NATALE – Bambini, biciclette, birre e… Babbo Natale nella domenica di Gemonio. Appuntamenti per tutti i gusti: si comincia alle 11 con la pedalata, si prosegue con salamelle e birre. Nel pomeriggio (dalle 14) tanti laboratori gratuiti per i bambini e le foto con Babbo Natale – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Torna a Castiglione Olona la fiaccolata di Natale. L’appuntamento è per sabato 11 dicembre alle 20,30 con partenza da piazza Repubblica e, per chi viene dalla frazione di Gornate Olona, da piazza Canziani – Tutte le info

CARDANO AL CAMPO – Trenino e tante attrazioni nelle piazze per il Natale di Cardano al Campo. Trenino e tante attrazioni nelle piazze per il Natale di Cardano al Campo, in programma domenica 12 dicembre dalle 10 – Tutte le info

CANTELLO – A Cantello bancarelle, fiabe e pony per aspettare insieme il Natale. Domenica 12 dicembre, dalle 9,30 alle 17 al parco Grande Casa, tante iniziative organizzate dalle associazioni cantellesi. Alle 11,30 verranno inaugurati i nuovi giochi inclusivi – Tutte le info

NATALE – Il calendario con tutti gli eventi natalizi delle Valli del Verbano: a dicembre la magia del Natale è qui. Migliaia di lucine colorate, decine di presepi, tanti concerti e centinaia di eventi nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano sono pronti a donare a grandi e piccini l’incanto del Natale – Tutte le info

TRADATE – A Tradate un fine settimana di appuntamenti all’insegna del Natale. Dal 10 al 12 dicembre tante occasioni per immergersi nell’atmosfera natalizia sia in città che nelle frazioni di Abbiate Guazzone e Ceppine – Tutte le info

VARESE – “Sanità e salute in Lombardia, tra legge Moratti e PNRR”: incontro organizzato dai Comitati della provincia. Si terrà sabato prossimo, 11 dicembre, a Varese, in via dei Bersaglieri 1, nella sala Montanari. Alla tavola rotonda parteciperanno Astuti, Agnoletto e Mammì. Ospite la docente della Statale di Milano Maria Elisa Sartor – Tutte le info

FUORI PORTA

BERNA – NATALE – Il Natale a Berna: avete mai gustato il Märitbeizli ai colorati mercatini? – Gli eventi in città e come arrivarci. Natale si avvicina e nelle principali città della nostro territorio già si respira una magica atmosfera, tra bancherelle d’artigianato e dolci sapori: ecco una guida di VerbanoNews per orientarsi in vista delle feste. Prima puntata dedicata alla capitale elvetica Berna – Tutte le info

VERBANIA – Torna Verbania On Ice, la grande pista sul ghiaccio in riva al lago. Verbania On Ice è sul lungolago di Pallanza: con i suoi 500 metri quadrati di ghiaccio è la pista più grande della provincia – Tutte le info

BRIGA NOVARESE – A Briga Novarese arriva Babbo Natale, laboratori e mercatini nel weekend. Sabato 11 e domenica 12 dicembre la Pro Loco ha organizzato in Piazza Unità d’Italia il “laboratorio di Babbo Natale”: l’occasione per i più piccoli di consegnare a Santa Claus la letterina. Non mancheranno i tradizionali mercatini tra artigianato e sapori – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

VARESE – In Sala Veratti a Varese in mostra le opere di Leo Spaventa Filippi. Le opere sono affiancate anche dai ritratti degli atleti paralimpici di World Soul Onlus – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – La Natività in dodici opere di arte antica in mostra a Palazzo Branda a Castiglione Olona. La mostra, che sarà inaugurata domenica 12 dicembre, sarà visitabile fino al 9 gennaio. Ingresso a pagamento – Tutte le info

RESCALDINA – All’Osteria La Tela di Rescadina una serata tra poesia e arte. Venerdì 11 dicembre sarà ospite lo scrittore e formatore di scrittura creativa Haiku Giovanni Benzi mentre alle pareti le opere della mostra Minimalia – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Madri nell’arte: il 12 dicembre nuovo appuntamento del ciclo “Domeniche ai Musei”. Domenica 12 dicembre riprendono gli appuntamenti di approfondimento della collezione museale di Palazzo Cicogna dedicati al pubblico degli adulti – Tutte le info

CUNEO – Alberto Burri: parola e vita nella materia. Alla Fondazione Ferrero una mostra rende omaggio al grande artista – Tutte le info

SPECIALE GIORNATA DEL CONTEMPORANEO

ROMA – Torna in presenza la Giornata del Contemporaneo. La diciassettesima edizione dell’evento promosso dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea è sabato 11 dicembre in molti musei di tutta Italia – Tutte le info

GALLARATE – Minh Thang Pham al Maga per la Giornata del Contemporaneo. L’artista vietnamita presenta al Museo una performance nell’ambito della mostra The wall between us – Tutte le info

VARESE – Giornata del Contemporaneo ai Musei Civici di Varese. Visite guidate al Castello di Masnago e Museo Castiglioni – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Al MAP la giornata del contemporaneo è con Man Ray. Sabato 11 dicembre un incontro dedicato all’autore con Valentina Gallo – Tutte le info

MUSICA

VARESE – In Basilica di San Vittore a Varese le note di Bach per il terzo l’evento della Stagione Musicale. Venerdì 10 dicembre la violinista Isabelle Faust e l’Akademie für Alte Musik Berlin in un concerto omaggio al grande compositore – Tutte le info

GALLARATE – Il Coro Divertimento Vocale in concerto a Gallarate, ricordando don Alberto. L’apprezzata formazione vocale si esibisce alla parrocchia di Sciarè, ricordando il sacerdote protagonista della vita culturale ma anche parroco del quartiere – Tutte le info

CUVEGLIO – A Cuveglio il “Concerto d’avvento”. Appuntamento domenica 12 dicembre 2021 ore 21 alla Chiesa S. Lorenzo-Canonica – Tutte le info

VARESE – Dentisti-pianisti si esibiscono a Varese, un concerto in favore dell’Africa. La serata con Andrea Moiraghi e Andrea Bonfanti sabato 11 dicembre, alle ore 21 nell’Aula Magna dell’Università Insubria (prenotazione obbligatoria). Verrà anche presentato il libro: “Perché non avere più paura del dentista”di (NEM Editore) – Tutte le info

TAINO – Concerto Gospel e mercatini lungo il viale dei Carpini a Taino per festeggiare il Natale. L’iniziativa della Pro Loco che per le feste ha illuminato l’albero e ll viale nel parco comunale. Sabato 11 dicembre i tradizionali mercatini, domenica 19 il concerto corale al Teatro dell’Olmo – Tutte le info

TEATRO

CASSANO VALCUVIA – A Cassano Valcuvia va in scena “Parole, parole, parole”. A Cassano Valcuvia la regista e autrice Valentina Maselli con uno spettacolo per tutta la famiglia – Tutte le info

LIBRI

LUINO – La storia del deportato luinese Natale Schiani presentata nella sua città. “Il fucile dietro la schiena” sarà presentato sabato 11 dicembre alle 15 in biblioteca. Il libro narra l’esperienza del sottotenente luinese Natale Schiani attraverso le lettere ritrovate dai figli – Tutte le info