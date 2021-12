Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 3, 4, 5 dicembre

Le luci del Natale si accendono su tutta la provincia con mercatini, eventi e concerti. Si inaugurano i primi presepi e diverse sono le iniziative dedicate alla festa più colorata dell’anno.

EVENTI

VALLI DEL VERBANO – Il calendario con tutti gli eventi natalizi delle Valli del Verbano: a dicembre la magia del Natale è qui. Migliaia di lucine colorate, decine di presepi, tanti concerti e centinaia di eventi nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano sono pronti a donare a grandi e piccini l’incanto del Natale – Tutte le info

CARNAGO – La magia del Natale invade Carnago. Weekend con mercatino, musica dal vivo e accensione dell’albero natalizio in piazza San Giovanni Bosco – Tutte le info

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio inizia la festa con musica, cioccolata calda e letterine per Babbo Natale. Domenica 5 dicembre, a partire dalle 14,30 un pomeriggio musicale apre il programma “Illuminiamo il Natale ceresino”, proposto dall’associazione Porto Aperta in collaborazione con l’Amministrazione comunale – Tutte le info

GALLARATE – Al circolo Cuac di Gallarate si presenta la “piccola poetica distribuzione”. Alla cooperativa di Arnate una giornata dedicata alla nuova modalità di consumo, buona per il palato, ma anche per i contadini e per l’ambiente – Tutte le info

MORAZZONE – Apre l’Emporio di Casa Macchi, Morazzone e il Fai scommettono sul “negozio di vicinato”. Sarà inaugurato domenica 5 dicembre in piazza Sant’Ambrogio. Una drogheria dove trovare, a prezzi calmierati, generi di prima necessità, con particolare attenzione ai prodotti di cartoleria per i bambini e ai prodotti del territorio – Tutte le info

LAGO MAGGIORE – Cinque eventi di Natale da non perdere sul Lago Maggiore. Sono tante le iniziative in programma in queste settimane sul Lago Maggiore. Ne abbiamo selezionate cinque tra le tante proposte per il Natale sul Verbano- Tutte le info

LEGGIUNO – All’Eremo di Santa Caterina del Sasso l’inaugurazione del presepe con Monsignor Agnesi. L’inaugurazione è prevista per le 18 di sabato 4 dicembre, alla presenza di Mons. Agnesi e dopo la celebrazione della messa. Sarà visibile per tutto il periodo natalizio– Tutte le info

VARESE – Domenica gli agricoltori portano i trattori in piazza San Vittore a Varese. Coldiretti torna a celebrare in presenza la “Giornata del ringraziamento”, che prevede anche il momento di benedizione dei mezzi agricoli– Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – La Natività nel borgo medievale: a Castiglione Olona torna il Presepio di Masolino. Il presepio sarà allestito dal 5 dicembre al 6 gennaio nella sede della Pro loco. Un’iniziativa del Circolo culturale Masolino da Panicale- Tutte le info

LEGNANO – Domenica 5 dicembre “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” tornano a Legnano. Il mercato, in collaborazione con Legnano On, si svolgerà in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari- Tutte le info

AZZATE – Allo Stendipanni un regalo per Natale è anche per il pianeta. Il mercatino solidale delle Mamme in cerchio propone regali green, all’insegna del riuso e del riciclo, selezionati e confezionati con cura a sostegno della maternità- Tutte le info

VARESE – Eventi natalizi nei beni del Fai agghindati a festa. Primo appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno il 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre con La tavola delle feste, un percorso inedito tra ceramiche e cristalli d’epoca- Tutte le info

VARANO BORGHI – A Varano Borghi un weekend per aspettare il Natale. Si comincerà sabato 4 dicembre con l’accensione delle luminarie, l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale e il coro gospel. Si continuerà domenica con i mercatini organizzati dalla Proloco- Tutte le info

MERCATINI

VARESE – Un weekend di bancarelle e addobbi al mercatino di Natale di Casbeno. Domenica 5 dicembre nelle vie del quartiere varesino gli espositori e gli hobbisti dalle 9.00 alle 19.00 presenteranno prodotti di artigianato- Tutte le info

ALBIZZATE – Albizzate accende il Natale con i mercatini e il trenino per le vie del paese. Appuntamento a domenica 5 dicembre. Ci saranno anche lo stand gastronomico e la casetta di Babbo Natale per la raccolta delle letterine dei più piccoli- Tutte le info

INDUNO OLONA – A Induno Olona torna Babbo Natale con musica, favole e mercatino degli hobbisti. Sabato 4 dicembre a partire dalle 10 tante iniziative natalizie proposte dalla Pro loco nei giardini di Villa Bianchi– Tutte le info

BESANO – Il Natale arriva a Besano con un mercatino ricco di bancarelle e dolci sorprese. Domenica 5 dicembre dalle 9,30 alle 17,30 il Mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco con tante bancarelle, la cucina degli Alpini, musica e sorprese per i bambini– Tutte le info

MALNATE – Natale e molto altro, un dicembre ricco di eventi a Malnate. L’assessorato alla cultura ha programmato una lunga lista di iniziative per il mese di dicembre, dalle attività per i bambini ai mercatini in piazza– Tutte le info

CASTELLO CABIAGLIO – A Cabiaglio torna “Il giustoINperfetto” il mercatino di Natale solidale che mette al centro le persone. Domenica 5 dicembre va in scena l’abituale mercatino mensile del paese, in versione natalizia- Tutte le info

MILANO – Il Natale invade piazza Duomo a Milano con i mercatini. 65 chalet in legno, ai quali si aggiunge la casa di Babbo Natale. Uno spazio dove l’allegria del Natale regnerà sovrana e nel quale milanesi e turisti potranno trovare un’offerta di prodotti molto varia- Tutte le info

SPECIALE LUCINE DI NATALE

LAVENO MOMBELLO – Un bosco incantato nel cuore di Laveno: si accendono le Lucine di Natale. Sabato 4 dicembre l’inaugurazione delle Lucine di Natale, un ampio parco trasformato in un vero e proprio bosco incantato dove l’atmosfera è unica e sorprendente- Tutte le info

COMO – La Città dei Balocchi porta a Como la magia del Natale. Giochi di luce, spettacoli, animazioni, canti natalizi e tantissimi altri eventi dedicati alle feste. Fino al 6 gennaio Como si trasforma nella Città dei Balocchi- Tutte le info

LIBRI

VARESE – Testimonianze tra arte e pandemia: il covid raccontato da 170 artisti. Un libro che tra fotografia, pittura e scrittura, racconta gli anni investiti dalla pandemia. Al Multisala Impero la presentazione ufficiale domenica 5 dicembre.- Tutte le info

VARESE – Un delitto al Grand Hotel Excelsior nel nuovo romanzo di Roberta Lucato. Il racconto è tratto da una storia vera e vede come protagonista il Giudice Gagliardi. La presentazione del volume è in programma per sabato 04 dicembre alle 11, alla libreria Ubik di Varese, a cura di Sara Magnoli- Tutte le info

LAVENA PONTE TRESA – Dall’Amazzonia all’Italia: la storia di Renata all’Aperitivo con l’autore di Lavena Ponte Tresa. Sabato 4 dicembre alle 17 nell’Antica rimessa del tram (in viale Ungheria 2) per il ciclo “Aperitivo con l’autore” Renata Aparecida Vicari presenterà il suo libro “A criança do Avarè” – Tutte le info

SOLBIATE OLONA – Il nuovo libro di Amilca Ismael sarà presentato al centro socio culturale di Solbiate Olona. L’autrice, solbiatese di adozione, sarà intervistata da Renata Ballerio di Radio Missione Francescana – Tutte le info

LIBRI – Essere Brillante: il libro di Beppe Lamberto e Gabriele Colombo. Edito da Ultra il libro uscirà il 9 dicembre e sarà presentato in anteprima al GiustoINperfetto di Castello Cabiaglio domenica 5, e nelle prossime settimane a Gallarate e Cardano al Campo – Tutte le info

MUSICA

GAVIRATE – Un concerto benefico di Renato Franchi e la sua band a Gavirate a sostegno del Progetto Rughe. L’evento, che si terrà sabato 4 dicembre in auditorium, finanzierà le attività a favore delle persone con demenza e Alzheimer che sono riprese dopo lo stop imposto dalla pandemia – Tutte le info

LUINO – Il concerto di Natale a Luino del Centro Culturale San Carlo Borromeo. Il concerto vedrà protagonista il Coro Verdemar costituito da giovani, studenti universitari e lavoratori, diretti dal Maestro Martino Colonna-Preti – Tutte le info

LONATE POZZOLO-BUSTO ARSIZIO – La fanfara dei bersaglieri di Lonate in concerto al Teatro Sociale di Busto. La celebre formazione musicale militare torna a suonare sul palco, in una serata di sapore bersaglieresco – Tutte le info

ARCISATE – Il Corpo musicale di Arcisate dedica il Concerto di gala ai 500 anni della Basilica di San Vittore. Sabato 4 dicembre alle 21 nella Basilica di San Vittore il Concerto di Gala del Corpo musicale Arcisate. Ingresso libero con green pass e mascherina – Tutte le info

BISUSCHIO – Natale in musica: a Bisuschio il Concerto di gala del Corpo musicale Valceresio. Sabato 4 dicembre alle 21 al Cine teatro San Giorgio il concerto di Natale della storica formazione musicale di Bisuschio. Ingresso libero – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – La settimana al Gagarin tra degustazioni di gin e musica elettronica. Un salto in Australia per assaggiare i gin di Duck Dive e un giro tra le sonorità elettroniche sperimentali di Modulaar e DjElso – Tutte le info

TEATRO

VARESE – Roma – Tokyo in aereo, storia di un volo dal sapore varesino in uno spettacolo teatrale. Io volo: sabato il debutto nazionale dell’ultima produzione Karakorum Teatro in collaborazione con il Comune di Induno Olona – Tutte le info

VARESE – Massimo Ranieri al teatro di Varese con lo show “Sogno e son desto”. Il cantante torna sul palcoscenico varesino sabato 4 dicembre, alle 21 per il primo appuntamento della stagione – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

VARESE – Ciro Palumbo e i suoi “Paesaggi Improbabili” in mostra da PUNTO SULL’ARTE a Varese. Vernissage sabato 4 dicembre. Artista visionario, caratterizzato da una pittura ancorata nella tradizione e tuttavia di respiro squisitamente contemporaneo, porta a Varese ventotto opere pittoriche inedite insieme a una scultura – Tutte le info

GEMONIO – Il ritratto: Floriano Bodini e Giuseppe Guerreschi a confronto. È in corso al Museo Bodini fino al 13 febbraio l’esposizione dedicata ai protagonisti della Nuova Figurazione – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Doppio finissage per la mostra “Se questo vale” di Giovanna Giachetti. Ultima settimana per visitare la mostra a Palazzo Cicogna. Doppio appuntamento nel weekend con l’artista presente tra le sue opere per dialogare con grandi e piccoli – Tutte le info

GORLA MINORE – “C’era una volta il giocattolo”: giochi d’altri tempi in mostra a Villa Durini a Gorla Minore. In legno, di latta o in bachelite, i giochi di proprietà del signor Antonio Raviele raccontano come si giocava un tempo: una mostra per grandi e piccini – Tutte le info

VARESE – BadArte, in mostra alle Acli di Varese le opere di chi ogni giorno assiste i nostri cari. Sabato 4 dicembre si inaugura in via Speri della Chiesa una mostra collettiva di collaboratori familiari intitolata “BadArte – i colori della vita”. Ingresso libero – Tutte le info

SESTO CALENDE – A cento anni dalla nascita Sesto Calende ricorsa il pittore Arsenio De Boni. Dal 5 al 19 dicembre la sala consiliare sarà impreziosita dalle opere dell’artista per tanti anni attivo a Sesto. All’inaugurazione l’esperta e critica d’arte Fabrizia Buzio Negri – Tutte le info

VARESE – “Il muro di Carne” riapre lo spazio espositivo del liceo artistico Frattini a Varese. Si chiama Clip ed è una piccola galleria di 4×3,5 metri, spazio espositivo di una vetrina collocata all’ingresso del liceo. Si inizia con l’opera pittorica di Constantin Migliorini – Tutte le info

SALUTE

VARESE – Test HIV e cioccolata calda: in piazza a Varese si lotta ancora contro l’Aids. Si tratta di una iniziativa congiunta di cinque realtà del territorio: Arcigay Varese, Clan “Hanta yo” del gruppo Scout A.g.e.s.c.i. Tradate 1, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Varese, Discobus, SISM Sezione di Varese – Tutte le info

