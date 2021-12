Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 17, 18, 19 dicembre

Il sole bacia questo ultimo weekend prima del Natale ma preparate sciarpa e guanti perchè arriva il grande gelo. Se siete ancora in cerca di idee regalo avete l’imbarazzo della scelta tra mercatini, eventi e bancarelle in tutta la provincia. Molti i concerti dal repertorio natalizio ma anche mostre d’arte.

METEO

LE PREVISIONI – Weekend col bello ma arriva il grande gelo dell’Est. Giornate molto simili con bel tempo e nebbie nelle pianure per l’escursione termica. L’abbassamento delle temperature per sistemi balcanici previsto da martedì – Tutte le info

EVENTI

VARESE – Tra casette di legno e posta di Babbo Natale, continua fino alla vigilia il villaggio natalizio in piazza Monte Grappa a Varese. Resterà aperto fino al 24 dicembre il villaggio di Natale in piazza Monte Grappa, organizzato dalla Pro Loco di Varese con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio- Tutte le info

GORNATE OLONA – Un colpo al bersaglio per solidarietà, si spara a Gornate Olona. Domenica 19 dicembre a Gornate Olona un torneo di tiro dinamico difensivo con una finalità benefica : raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese- Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Gli appuntamenti del weekend con EmozioNatale a Busto Arsizio. Parata di Natale, sfilata di moda sul ghiaccio, mercato contadino e molto altro nel fine settimana natalizio di Busto Arsizio- Tutte le info

SESTO CALENDE – Babbo Natale, musica e sapori in Piazza a Sesto Calende per festeggiare il Natale. Sabato 18 dicembre giornata ricca di attività in piazza e sul lungofiume sestese: mercatini natalizi alla serpentina dei “Babbi Natele centauro” del Racer Club 68 passando per il teatro e la musica di Good Vibers e BeeTools – Tutte le info

INDUNO OLONA – Galà di Natale a Villa Porro Pirelli con musica, auguri e la consegna del Premio Monarco. L’appuntamento è per sabato 18 dicembre, alle 20,30 a Villa Porro Pirelli, in Sala Lombardia. Ingresso libero- Tutte le info

MALNATE – Domenica in piazza a Malnate si festeggia il Natale. Il 19 dicembre la terza edizione di Malnatènatale, l’evento in piazza delle Tessitrici dalle 10.30 alle 18.00- Tutte le info

LUINO – Eventi per grandi e piccini nel weekend dal 17 al 19 dicembre a Luino. Musica, teatro e libri, per vivere un pizzico di magia prima del Natale. L’ingresso agli eventi è gratuito ma si richiede la prenotazione e il Green Pass. Ecco tutti le info e gli appuntamenti- Tutte le info

VARESE – Domenica 19 dicembre presentazione del Calandàri all’Ance. L’appuntamento è alle dieci alla sede dei costruttori edili di via Cavour- Tutte le info

TRADATE – Musica, fiabe e mercatini, a Tradate il fine settimana è tutto all’insegna del Natale. Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre tante iniziative per i più piccoli ma anche concerti e mercatini a Tradate e Abbiate Guazzone- Tutte le info

CAVARIA CON PREMEZZO – Hobbistica e risotto alla milanese: i mercatini di Natale a Cavaria con Premezzo. L’appuntamento è per domenica 19 dicembre a Cavaria con Premezzo – Tutte le info

VARESE – A Varese un pomeriggio da fiaba coi balli dell’800 a Palazzo estense. Iniziativa unica: il Gran Ballo nel Salone a pianterreno della sede del municipio. In sala con green pass e mascherina– Tutte le info

TRADATE – L’Ufo di Abbiate Guazzone in una serata all’Osservatorio astronomico di Tradate. Sabato 18 dicembre alle 21 una serata con lo storico Federico Colombo e il giornalista del Corriere della Sera Flavio Vanetti, autore del blog Mistero Bufo, sugli avvistamenti di oggetti volanti non identificati in provincia di Varese- Tutte le info

CASALZUIGNO – A Casalzuigno torna la tradizionale “scampanellata” di Natale per il paese. Nata nel 2004 da un gruppo di cittadini, quest’anno torna più ricca di prima con la slitta di Babbo Natale. Appuntamento per venerdì 17 dicembre, alle 17 – Tutte le info

SPECIALE PRESEPI

TEMPO LIBERO – Presepe protagonista: sommerso nel Lago Maggiore e in cima al Sacro Monte di Varese. Scenario naturale per la natività, il Sacro Monte celebra la nascita di Gesù con la terza cappella e gli affreschi della cripta. A Laveno Mombello 42 statue sul fondale del lago. Tante le iniziative turistiche– Tutte le info

VARESE – A Valle Olona il Grande Presepe 2021. Allestito con 70 figure a grandezza naturale sarà inaugurato domenica 19 dicembre alle 15 in piazzale don Gabbani con il mercatino della solidarietà- Tutte le info

LAGO MAGGIORE – Cinque borghi del Lago Maggiore che si animano con i presepi. Un itinerario tra le alcune delle Natività più caratteristiche, tra cortili che si trasformano in grandi presepi e statuine sommerse nelle acque del Verbano- Tutte le info

MALNATE – VALMOREA – Tassi, volpi e animaletti del bosco per il presepe del Parco Valle del Lanza. Oltre al presepe galleggiante posato in una delle cave di molera di Malnate, quest’anno il parco si arricchisce di una nuova simpatica Natività realizzata dalla Guardia ecologica volontaria Sara Bertoncello a Valmorea- Tutte le info

PORTO CERESIO – Al posto delle pecore persici e alborelle: torna il presepe sommerso di Porto Ceresio. Dal 19 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare la Natività sul fondo del lago posata dai subacquei dell’associazione GODiving- Tutte le info

FUORI PORTA

OMEGNA – A Omegna un Natale da favola. Nella città sul Lago d’Orta tante le iniziative: spettacoli pirotecnici e concorsi di presepi tra gnomi, folletti e un po’ di polvere di stelle per rendere omaggio all’arrivo delle festività natalizie- Tutte le info

DOMODOSSOLA – Il Natale a Domodossola: arrivano il Circo e duecento bancarelle – gli eventi in città e come arrivarci. Natale si avvicina e nelle principali città dell’aria insubrica si respira una magica atmosfera, tra bancarelle d’artigianato e dolci sapori: ecco una guida di VerbanoNews per orientarsi in vista delle feste. Terza puntata dedicata a Domodossola- Tutte le info

LOCARNO – Torna la magia del ghiaccio di Locarno on Ice. La grande pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni mentre continuano gli appuntamenti al Villaggio natalizio, tra eventi e golosità- Tutte le info

MUSICA

VARESE – La musica di Mozart chiude il progetto “Un’orchestra per Varese”. Sabato 18 dicembre (ore 20.30) in Basilica San Vittore lo spettacolo dell’Orchestra Canova diretta dal suo fondatore Enrico Saverio Pagano- Tutte le info

VARESE – Concerto del Trio Fassetta in aula magna dell’Insubria mentre il coro dell’ateneo si esibisce nella chiesa di Bosto. Doppio appuntamento musicale venerdì 17 dicembre per l’Università dell’Insubria, a Varese – Tutte le info

GALLARATE – Gli alpini di Gallarate tornano a cantare: il concerto di Natale del Coro Penna Nera. Il gruppo ha dovuto adattarsi alle nuove esigenze di pandemia, ma torna ad esibirsi con un appuntamento tradizionale, il concerto natalizio. Quest’anno in basilica e con una forte impronta di solidarietà – Tutte le info

CASTRONNO – Un concerto di Natale nella chiesa di Castronno. Appuntamento domenica 19 dicembre alle 21. Ad esibirsi in una serie di brani non solo prettamente natalizi il Coro Pieve del Seprio diretto dal maestro Matteo Magistrali – Tutte le info

GAZZADA SCHIANNO – L’arpa classica e celtica di Elisa Netzer protagonista a Gazzada Schianno. Domenica 19 dicembre ore 16.30 alla Chiesa S. Giorgio Martire di Schianno l’ultimo appuntamento di “musicAttraverso 2021” – Tutte le info

CASSANO MAGNAGO – La Corale Arnatese torna a esibirsi sulle note di Vivaldi. I concerti dei prossimi giorni della corale di Gallarate, da Vivaldi a quelli di Natale – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Con il Festival itinerante Sipario quattro serate con grandi artisti. Apre Antonella Ruggiero. Il festival promosso da BPER Banca vede in concerto la cantante il 19 dicembre a Varese. Emmanuel Djob è atteso a Gallarate, Davide Van De Sfroos a Como, Paolo Jannacci a Busto – Tutte le info

OLGIATE OLONA – Fabio Treves e la sua band in concerto ad Area 101 di Olgiate Olona. Serata all’insegna della grande musica quella organizzata sabato 18 dicembre da JAZZaltro- Tutte le info

ARTE E MOSTRE

VARESE – Scatti d’autore nella mostra di Max Alari. A Villa Mirabello una mostra presenta i ritratti fotografici degli artisti realizzati negli anni dal fotografo – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Sant’Antonio con il bambino di Biagio Bellotti in mostra a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio. Il dipinto dell’artista bustocco risale al 1767 ed è conservato nella chiesa di Sant’Alessandro a Mornago e potrà essere ammirato nelle sale delle Civiche raccolte d’Arte fino al 9 gennaio – Tutte le info

LUGANO – Albert Oehlen e gli artisti a lui affini, al LAC di Lugano. L’esposizione sul pittore e collezionista tedesco è un’occasione per scoprire grandi autori poco noti in Italia: soprattutto americani, ma anche francesi – Tutte le info

PORZA CH – Veronica Branca-Masa: soprattutto sculture in marmo di Carrara. Vivente a due passi dal confine di Zenna, l’artista locarnese frequenta la cava toscana di Crestola per scolpire i suoi lavori – Tutte le info

VARESE – In centro a Varese la mostra Artist for Climate: il progetto di TedX Varese è uno dei 9 al mondo. La mostra all’aria aperta allestita nel centro della città di Varese sarà in esposizione fino al 9 gennaio 2022. Sete artisti hanno lavorato al Ma*Ga a fine novembre – Tutte le info

MILANO – Maria Teresa Gonzalez Ramirez in mostra alla Fabbrica del Vapore. L’artista messicana è tra gli autori invitati all’esposizione collettiva – Tutte le info

TEATRO

GALLARATE – Al Condominio di Gallarate torna “Caveman”, lo spettacolo con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli. Venerdì 17 dicembre di Gallarate il successo mondiale, che a Broadway ha più volte sbancato e che da decenni continua a fare altrettanto in Italia – Tutte le info

LUGANO – Dallo Schiaccianoci ai Gospel nei concerti di Natale del LAC di Lugano. Il LAC di Lugano si prepara alle feste di fine anno con tre straordinarie proposte musicali, da sabato 18 dicembre fino a san Silvestro – Tutte le info

NATURA

ALPE DEVERO – Con le ciaspole ai piedi per scoprire le bellezze dell’Alpe Devero. La ciaspolata è l’escursione adatta a tutti, anche ai meno sportivi, ed è l’ideale per incamminarsi verso l’Alpe Devero, uno degli ambienti più spettacolari e incontaminati della Val d’Ossola. Le indicazioni e gli itinerari – Tutte le info