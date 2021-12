Il covid anticipa le vacanze di Natale alle scuole Morelli e Schweitzer di Busto Arsizio

Vacanze di Natale anticipate di un giorno per gli alunni del plesso scolastico Morelli di via Toce e per quelli della secondaria Schweitzer di via Comerio, a Busto Arsizio a causa dell’elevato numero di contagi covid registrati nei giorni scorsi e che avevano costretto a mettere in quarantena sei classi su 15. La notizia è stata confermata dall’assessore all’Educazione Daniela Cerana (foto di repertorio).

La decisione è stata presa in via prudenziale e per evitare che un ulteriore giorno di scuola aumentasse il numero di bambini positivi al covid. I bambini potranno rientrare in classe con la riapertura delle scuole a gennaio.