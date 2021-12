Il covid ferma la Futura Volley: rinviato il big match di Serie A2

La nuova ondata di covid-19 colpisce anche lo sport e lo fa – per la prima volta tra le squadre del nostro territorio – in maniera collettiva. La Futura Volley Giovani, squadra di Busto Arsizio che disputa la Serie A2 di pallavolo femminile, è stata infatti costretta a rinviare la partita di sabato 18 dicembre a causa di una serie di positività all’interno del cosiddetto “gruppo squadra” che comprende atlete e staff.

La Futura è stata anche obbligata allo stop momentaneo dell’attività sportiva, come comunicato quest’oggi (giovedì 16 dicembre) dal club del presidente Franco Forte: una situazione che non si era finora verificata da quando i campionati sono ripartiti in modo (quasi) normale dopo i lockdown dei mesi scorsi. C’era stato invece qualche caso individuale – per esempio all’interno della Openjobmetis Varese di basket – che però non aveva stoppato il lavoro del gruppo.

In seguito a una serie di tamponi risultati positivi quindi, tutti i componenti del gruppo squadra della Futura sono stati posti in isolamento: ora le condizioni di ciascuno saranno monitorate con attenzione, con l’augurio che non si registrino casi complicati. Intanto, come accennato, la Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi almeno della prossima gara, quella che sarebbe dovuto essere il big match prenatalizio tra le bustocche e la capolista del Girone A di Serie A2, la Omag di San Giovanni in Marignano. La partita si sarebbe dovuta disputare al PalaBorsani di Castellanza, sede da quest’anno delle gare interne delle biancorosse.