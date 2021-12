Restrizioni covid: la nuova ordinanza sugli spostamenti tra gli stati non modifica le regole nella fascia di confine

La nuova ordinanza del ministero della Sanità in vigore da domani – giovedì 16 dicembre che introduce nuove regole per gli spostamenti tra gli Stati, non modifica le deroghe attualmente vigenti per la zona di confine.

In particolare le nuove regole non si applicano ai lavoratori frontalieri e per gli spostamenti nella fascia di confine non superiori a 60 chilometri.

Qui il testo dell’ordinanza

La nuova ordinanza diffusa ieri sera – che prevede per chi arriva in Italia da uno stato europeo e non è vaccinato cinque giorni di quarantena, e per chi è vaccinato il tampone (anche test rapido negativo) – aveva creato preoccupazione, ma questa mattina anche il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, presidente dell’associazione comuni italiani di frontiera, conferma le deroghe.