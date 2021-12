Csv Insubria cerca 37 giovani per il servizio civile nella cultura e nei servizi sociali

Il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale ha pubblicato oggi, 14 dicembre, il bando 2021 per la selezione dei giovani interessati a svolgere il Servizio Civile: le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 26 gennaio.

In particolare, sul territorio provinciale sono disponibili trentasette posti nel settore della cultura, dell’educazione, e nei servizi socio assistenziali.

In particolare, Csv Insubria (Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria, ndr) è capofila rispettivamente dei programmi “Insieme si può” e “Animazione Culturale, costruiamo comunità coese, educanti e resilienti”: si tratta di due programmi che prevedono l’attivazione di progetti di servizio civile nella provincia di Varese e in quella di Como mettendo a disposizione trentasette posti per giovani tra i 18 e i 29 anni in vari ambiti di intervento – che vanno dalla cultura all’educazione, dalla marginalità ai servizi socio-assistenziali, dallo sport al supporto educativo rivolto ai minori più fragili.

C’è spazio anche per chi ha a cuore la promozione della pace e dei diritti, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile. Per maggiori dettagli e per informazioni su come candidarsi è possibile seguire un incontro on line domani, mercoledì 15 dicembre, dalle ore 17 alle (qui il link) oppure collegarsi alla pagina di Csv Insubria.

Le posizioni sono disponibili in varie città, non solo quindi nei capoluoghi Como e Varese, ma anche a Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Malnate e Mariano Comense e saranno attivate in collaborazione con associazioni ed enti del territorio. Sono infatti state coinvolte le seguenti associazioni ed enti di terzo settore, in qualità di enti di accoglienza: 26per1, Circolo Gagarin (Busto Arsizio), associazione Zattera (Malnate), Associazione Karakorum – Spazio Yak (Varese), associazione Altrementi (Gavirate), Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella – Museo Maga (Gallarate), fondazione Coe – Museo Gianetti (Saronno), società di Mutuo Soccorso di Malnate e dell’Insubria (Malnate ), Cav, ovvero Centro di Aiuto alla Vita (Mariano Comense), associazione sportiva dilettantistica Polha (Varese), associazione La Finestra (Malnate), Pane di Sant’Antonio onlus (Varese), associazione Non solo Pane – Banco Alimentare (Varese), Ecofficine (Cadorago). Sono disponibili inoltre alcune posizioni per progetti gestiti direttamente da CSV Insubria.

“Varese per la cultura”

Una novità riguarda la collaborazione attivata con il Comune di Varese in ambito di politiche giovanili, che ha consentito di aderire anche alla progettazione del programma “Varese per la cultura”, che mette a disposizione altre ventuno posizioni di servizio civile in ambito culturale, sedici nei servizi culturali ( biblioteca, musei e turismo) del Comune e cinque posizioni da Csv Insubria e le sue associazioni per attività educative a contenuto culturale.