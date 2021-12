Dagli italiani all’estero alle elezioni in Usa: l’agorà democratica del Pd di Gallarate

Un confronto on line “I millennial e la generazione Z”, organizzato dal Partito democratico di Gallarate e dalla sezione giovanile, insieme a Michela Grasso, autrice del profilo Spaghettipolitics, e Bruno Carenini, International business manager e attivista nelle passate primarie democratiche a fianco di Kamala Harris.

L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre, alle 21, su Zoom.

L’evento rientra nelle iniziative Agorà democratiche del Partito democratico, con lo scopo di «creare dei luoghi di confronto e incontro su tematiche scelte dagli organizzatori», spiega Anna Zambon, consigliera dem a Gallarate e segretaria dei Giovani democratici.

Le agorà hanno una struttura specifica: per permettere la possibilità di aprire una agorà ci deve essere il sostegno di almeno cinque iscritti e di cinque non tesserati, con lo scopo di essere «trasversali e coinvolgenti possibili».

I due relatori

Bruno Carenini ha lavorato al fianco della vicepresidente degli Stati Uniti nel corso delle primarie, curando proprio la parte di tavoli e di confronti con i giovani statunitensi, «un apporto organizzativo da una parte, dall’altra di ascolto della nostra generazione»: racconterà cosa è emerso dalle elezioni.

Grasso ha pubblicato il suo primo libro in autunno, Il futuro non può aspettare (edito da Deagostini), focalizzato sulla grande fuga dei cervelli dall’Italia e sulla stessa esperienza di vita all’estero dell’autrice, dall’anno all’estero in quarta liceo negli Stati Uniti al periodo dell’università ad Amsterdam. Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, Grasso racconta la politica italiana ed estera in maniera coinvolgente, toccando temi come il colonialismo e la decolonializzazione, il capitalismo e il femminismo.

«Con loro parleremo delle questioni che ci interessano come Millennial e Generazione Z», conclude

Come partecipare

Il link della riunione Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81749563856 (Collegamento esterno)

ID riunione: 817 4956 3856

Per ulteriori informazioni scrivere a pdgallarate@gmail.com