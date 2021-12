Dal 12 dicembre aperte le prenotazioni per vaccinare i minori tra i 5 e gli 11 anni

Le prenotazioni per le vaccinazioni Covid per i bambini (fascia di età 5-11 anni) saranno possibili a partire dalla mattina di domenica 12 dicembre sul portale regionale (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) e le somministrazioni inizieranno giovedì 16 dicembre.

A Malpensafiere, a Busto Arsizio, sarà dedicata la sala Caproni al piano superiore mentre l’Asst Sette Laghi allestirà uno spazio apposito vicino al punto prelievo situato nel padiglione Santa Maria dell’ospedale di Varese.

Prima di prenotarsi sarà importante che i genitori verifichino che siano trascorsi quindici giorni dalla vaccinazione antinfluenzale e/o dal vaccino esavalente e comunque che portino con sé il certificato vaccinale il giorno dell’appuntamento.

#STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI – Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI. Durante la diretta sarà possibile approfondire il tema della malattia da SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni anti Covid-19 in età pediatrica (fascia 5- 11 anni) con l’aiuto di professionisti clinici e sanitari: Giuseppe Banderali, direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale Ospedale San Paolo di Milano, Raffaele Badolato, direttore UO Pediatria Spedali Civili di Brescia e presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia, Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, Maria Antonella Costantino, direttrice UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano, Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas. La diretta sarà condotta da Giulia Gioda, direttore di Mondosanità, coadiuvata dal direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 3346324686.