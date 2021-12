Dal gel di lambrusco ai macarons allo zola: con chef Cagelli il Natale della tradizione diventa speciale

Spuma di lambrusco con il cotechino, macarons allo zola e cannoli al blu di capra: è davvero originale il Natale proposto dallo Chef Massimiliano Babila Cagelli, del nuovo e originale ristorante Tavolo Unico di Busto Arsizio, nell’ultima lezione di cucina on line dell’anno di Tigros.

Le ricette proposte da chef Cagelli durante la video lezione in diretta, condotta insieme a lui dall’influencer Gloria Di Blasi sono due: la prima, il “cotechino al lambrusco con lenticchie della tradizione” prevede un cotechino – ma non crediate che si tratti di un normale cotechino bollito… – con due decorazioni al lambrusco da tenere presente anche per altre ricette: un ristretto di lambrusco e una spuma: ricetta al contempo semplice ed elaborata, rielabora in maniera fantasiosa una ricetta della tradizione.

Di diverso tenore e fatti per stupire gli antipasti, chiamati “tris di erborinati dolci e salati” che prevedono anche un macaron e un cannolo salato, oltre ad una vera e propria pera ripiena di gorgonzola.

La videolezione ha regalato una serie di perle, specialmente sui segreti dei macaron. Come per esempio la “dritta” per montare al meglio gli albumi: «Dovete aprirli e separarli dai tuorli due giorni prima e lasciarli in frigorifero – spiega Cagelli – Poi dovete tenerli le ultime 5 ore a temperatura ambiente. In questo modo la montatura a neve diviene compattissima».

Per avere gli ingredienti e i particolari della preparazione, questa volta non è solo consigliata la visione della videolezione: nell’edizione speciale di dicembre di MelaLeggo, la rivista di buon cibo, buona salute e buon divertimento di Tigros che si può ottenere alle casse dei punti vendita, ci sono infatti non solo le ricette spiegate questa sera, ma anche altre dello chef proposte per le feste, tutte da preparare.