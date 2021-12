Dal maltempo ai record di tuffi. La classifica dei video più visti su Varesenews

Quasi 12mila video scaricati e visti dalla piattaforma di Varesenews. A questi si aggiungono poi quelli da YouTube. La classifica dei più visti è molto varia e diversa.

LA TOP TEN

1° – 30 anni fa moriva Gilles Villeneuve

Il video è stato pubblicato nel 2012, segno della forza della Rete e dei motori di ricerca. Uno delle centinaia di tributi in rete per l’ecclettico pilota canadese morto in un tragico incidente in pista l’8 maggio 1982, trent’anni fa.

2° – Autobus bloccato sott’acqua a Busto Arsizio.

Le immagini dei soccorsi ai passeggeri dell’autobus rimasto intrappolato in un sottopasso di Busto Arsizio.

3° – Auto investe un ciclista a Malnate. Il video dell’incidente.

Il ciclista è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Varese

4° – Grandine e fulmini, l’alto Varesotto colpito da un violento temporale

Le nubi sono arrivate dal Lago maggiore investendo prima Angera, Ispra e Besozzo per poi spostarsi sul nord della provincia scaricando pioggia, grandine e forti raffiche di vento.

5° – Tempesta sul Lago di Como: le immagini del disastro

Frane, fango e danni: una tempesta colpisce il Lago di Como, sulla sua sponda occidentale. Ecco le prime immagini che arrivano da soccorritori e dai social.

6° – Le regole del nuovo DPCM di Gennaio

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato in Parlamento le regole che saranno contenute nel prossimo DPCM che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2021. Tra le principali vietato l’asporto dai bar dopo le 18, il divieto di spostamenti tra regioni e la riapertura dei musei.

7° – Tuffo da 60 metri, record in Svizzera

Record di Laso Schaller in Valle Maggia. Il 27enne, nato in Brasile e cresciuto in Svizzera, si è tuffato in acqua dalla Cascata del Salto, da un’altezza di quasi 60 metri.

8° – Il discorso integrale di Liliana Segre

Ultima testimonianza pubblica per la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Ecco il suo discorso integrale.

9° – La tempesta di domenica sul Varesotto

Ecco le immagini di ciò che ha causato la violenta ondata di maltempo che domenica 19 settembre si è abbattuta sulla provincia di Varese.

10° – Trovato un cadavere nei boschi della Valganna

Il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina, mercoledì 24 novembre, nei boschi della Valganna. Il ritrovamento è stato fatto da due escursionisti che lo hanno notato a poca distanza dalla statale, nei pressi delle grotte di Valganna.