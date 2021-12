Dalla Regione centomila euro per la riqualificazione del ponte Morelli a Caronno Varesino

Il Consiglio Regionale della Lombardia, su proposta della vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza, ha approvato un ordine del giorno che stanzia 100 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza del ponte Morelli a Caronno Varesino.

“Grazie a Regione Lombardia andiamo a risolvere un problema importante per la nostra viabilità -dichiara il sindaco di Caronno Raffaella Galli-. Il ponte Morelli rappresenta infatti un’opera strategica per il nostro territorio in quanto si trova sull’asse stradale di collegamento tra Caronno Varesino e Castronno dove, tra l’altro, molti pendolari si recano per raggiungere la stazione ferroviaria. Da sopralluoghi effettuati -precisa- il ponte non presenta problemi strutturali ma si sono riscontrate fessurazioni e crepe causate dal tempo e dall’usura che vanno risanate per ripristinare un adeguato livello di sicurezza”.

Esprime soddisfazione la vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza che ha proposto all’aula l’assegnazione dei fondi.

“Il tema della messa in sicurezza del ponte Morelli era noto da tempo -dichiara Brianza-. Stiamo parlando di un’opera attesa e che più volte era stata segnalata come necessaria dagli amministratori locali. Finalmente, grazie all’impegno di Regione Lombardia, sarà possibile intervenire sulla struttura che presenta evidenti segni di usura anche a causa del grande volume di traffico che ogni giorno vi transita”.

“Ancora una volta -chiude Brianza- Regione Lombardia si è dimostrata capace di recepire le esigenze del territorio e di intervenire tempestivamente”