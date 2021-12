Dalla Regione contributi per la Valceresio: 150mila euro ad Arcisate e 72mila a Clivio

Arrivano dalla Regione due importanti contributi per la Valceresio.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato un ordine del giorno presentato dalla vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza che stanzia 150 mila euro per il Comune di Arcisate e 72mila per quello di Clivio,

I contributi in arrivo ad Arcisate saranno finalizzati alla creazione di un nuovo parco giochi inclusivo oltre ad un’area per gli skateboard e una per il fitness calisthenics nel parco della Lagozza.

A Clivio gli oltre 72mila euro saranno invece destinati al completamento della ristrutturazione e alla contestuale eliminazione delle barriere architettoniche dal palazzo del municipio.

«Questi interventi porteranno un sicuro beneficio ai cittadini dei territori interessati – dice Francesca Brianza – Il parco Lagozza, area verde nel cuore degli arcisatesi, diventerà ancor più fruibile per le persone di tutte le età che potranno giocare, rilassarsi o fare sport all’aria aperta. Queste opere vanno a completare un progetto più ampio di ammodernamento e arricchimento di questo polmone verde sempre più punto di riferimento anche per coloro che percorreranno la nuova pista ciclabile della Valceresio. Dopo il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia Regione Lombardia sta incentivando gli enti locali ad investire proprio su questo tipo di strutture per permettere alle persone di trascorrere più tempo all’aria aperta».

Soddisfatto il sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi: «Anche quest’anno devo ringraziare Regione Lombardia ed in particolare la vicepresidente Francesca Brianza per l’attenzione che dimostra per il territorio della Valceresio e per il comune di Arcisate. Avere a disposizione 150mila euro per creare un parco inclusivo e uno skate park alla Lagozza significa migliorare ulteriormente una delle zone più belle della nostra zona. È un segnale importante non solo per i nostri ragazzi e per le loro famiglie. Ricevere questo contributo ha un effetto importante, in generale, anche sulle nostre opere pubbliche perché possiamo destinare la stessa cifra (che avevamo già preventivato di spendere) per altre esigenze altrettanto importanti come asfaltature, messa in sicurezza stradale, videosorveglianza e sistemazione di aree sportive. Nel nostro piccolo, grazie al contributo di Regione Lombardia, stiamo contribuendo alla ripresa economica immettendo sul mercato continue risorse, creando lavoro e migliorando le infrastrutture».

Anche a Clivio il contributo regionale permetterà di portare a termine un importante intervento. «Il completamento della ristrutturazione del Comune di Clivio darà un nuovo volto agli uffici e agli ambienti dedicati al pubblico – aggiunge Francesca Brianza- Inoltre renderà ancora più accessibili i servizi anche alle persone con difficoltà motoria attraverso la realizzazione di un parcheggio per disabili e diversi adeguamenti impiantistici e strutturali».

«Tutta l’amministrazione comunale ringrazia Francesca Brianza per questo stanziamento di cui il comune di Clivio aveva fortemente bisogno – dice il sindaco Peppino Galli – Questo è un segnale di vicinanza molto importante da parte di Regione Lombardia che non si dimentica delle piccole realtà ma, al contrario, le sostiene nella realizzazione di progetti importanti per la comunità».

«Grazie a questi fondi – aggiunge infine il vicesindaco di Clivio Matteo Amisano – possiamo finalmente adeguare lo stabile del comunale per renderlo sempre più accessibile, specialmente alle persone con disabilità».