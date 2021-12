Daspo Willy, gare di solidarietà e compleanni eccellenti nel podcast del 21 dicembre

Le principali notizie di martedì 21 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

E’ arrivato il momento: cambia il servizio di igiene urbana a Varese Dal primo gennaio infatti Varese avrà un nuovo gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del suolo pubblico: è l’Impresa Sangalli , che si è presentata nella mattina del 21 dicembre a Palazzo Estense. La partenza si dopo un periodo tormentato di ricorsi: le prime novità riguarderanno subito la pulizia del suolo pubblico e un servizio di ritiro degli alberi di Natale in vaso. Poi comincerà la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che si completerà a maggio: con nuovi cassonetti, sacchetti intelligenti che definiranno quanti rifiuti si producono, e “un’isola ecologica semovente” per raggiungere i cittadini nei quartieri

Giuseppe Agrati è stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio delle sorelle Carla e Maria, morte nell’incendio divampato nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2015 nell’abitazione di famiglia a Cerro Maggiore.

È stato lui ad appiccare il fuoco nel quale persero la vita le due donne per la Corte d’Assise di Busto Arsizio, che ora avrà a disposizione 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza.

Dopo oltre un anno di dibattimento e due nuove perizie – che hanno stabilito l’una che Giuseppe Agrati era capace di intendere e di volere la notte dell’incendio e l’altra che il rogo non fu accidentale – è arrivata la decisione della corte bustocca , che mette un punto fermo al “giallo” che aveva diviso il paese tra innocentisti e colpevolisti.

Sei ragazzini, alcuni appena sopra i 18 anni sono stati colpiti dal “daspo Willy” il provvedimento di ordine pubblico cosi chiamato dopo i gravi fatti che portarono alla morte di Willy Monteiro a Colleferro. I fatti riguardano le scorrerie violente in centro dello scorso giugno. l’indagine, condotta dai militari del capoluogo varesino, ha consentito di individuare sei soggetti, tutti di giovane eta’, alcuni da poco maggiorenni, protagonisti di uno scontro violento tra piazza XX Settembre e via Vittorio Veneto: una violentissima battaglia a bottigliate che ha rischiato di coinvolgere i passanti. Il provvedimento impedirà ai giovani identificati di entrare nei locali della città per tutto il 2022

La Busto Arsizio dal cuore grande si è messa in moto per aiutare i volontari delle parrocchie di Sacconago e Borsano che nei giorni scorsi hanno subito l’attacco di vandali che hanno distrutto i pacchi di Natale per i bisognosi realizzati dai volontari di due associazioni. A Sacconago i primi a muoversi sono stati i giovani dell’oratorio e a seguire anche alcuni privati che si sono messi a disposizione attivando raccolte di beni all’interno dei palazzi in cui vivono.

A Borsano si è mosso un anonimo professionista della città che ha fatto sapere a don Francesco Ferrante, parroco del quartiere, che ricomprerà tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato. Una vera e propria gara di solidarietà nata sull’onda dello sdegno per un gesto di una bassezza senza fine.

Buon compleanno a Giuseppe Adamoli: il 21 dicebre compie infatti 80 anni, vissuti, come lui stesso dice “In trincea”. Vedanese, nato nel 1941, è stato Consigliere regionale per ben 5 legislature e non manca ancora ora, giornalmente, di partecipare alla discussione politica: prima con un blog ospitato su Varesenews , ora con la sua pagina facebook «Li sento eccome gli anni – ha scritto sul social – Ma sono fortunato: relazioni umane, voglia d’imparare e tante camminate».

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify