Nuovo dibattito sul futuro di San Siro con gli ingegneri varesini Aceti e Magistretti

Si scalda il dibattito intorno al futuro dello stadio di San Siro, la Scala del calcio, uno degli impianti più ammirati del mondo.

Nei progetti delle due società milanesi, Inter e Milan, il “vecchio” Giuseppe Meazza dovrebbe essere abbattuto, per costruire una nuova casa per rossoneri e nerazzurri, ma c’è chi si oppone a questa idea e vuole lottare con tutte le proprie forze per salvare San Siro, nato nel 1926 e trasformato più volte nel corso degli anni.

I due ingegneri di Varese sono invitati nei principali convegni che parlano del futuro dello stadio di San Siro. Uno di questi si terrà il 9 dicembre, giorno, guarda caso, della celebrazione del santo che dà il nome all’impianto di Milano. Appuntamento all’Ostello Bello di via Medici 4 alle 14.30, evento promosso dall’Associazione Gruppo Verde San Siro.

Con Aceti e Magistretti, che presenteranno il loro progetto nei minimi dettagli, spiegandone la fattibilità, la convenzienza a livello economico e ambientale, oltre che sentimentale, ci sarà Roberto Biscardini, già presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Milano e strenuo difensore dello stadio dei milanesi. Tra gli interventi, quelli di Milly Moratti, moglie dell’ex presidente interista Massimo, ex consigliera comunale ed ex dirigente nerazzurra, oltre a tanti altri esponenti di diverse provenienze politiche e culturali, tutti in difesa di San Siro.