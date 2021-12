Diciotto pazienti covid ricoverati in un giorno: all’ospedale di Varese sono 134 i letti occupati

Venti pazienti in più in una settimana di cui 18 ricoverati nella sola giornata di ieri. I dati sull’occupazione dei letti “covid” negli ospedali della Sette Laghi è in costante aumento, anche se graduale.

Attualmente sono 146 i degenti di cui 9 in terapia intensiva ( erano 11 settimana scorsa) e 18 assistiti con il casco Cpap, erano 7 il 20 dicembre. Nelle ultime settimane si è registrata anche qualche vittima.

Il virus, quindi, continua a fare paura: sono 86 i ricoverati acuti assistiti nei reparti di medicina hub covid, pneumologia e malattie infettive. Ci sono poi 24 degenti nei subacuti, tre sono bambini in pediatria e 9 donne gravide nelle camere di ostetricia dedicate.

La situazione nel pronto soccorso di Varese resta critica, con una media di accessi stabile a quota 150 ma con l’aumento della quota relativa alle patologie collegate alla pandemia che sono tra i 15 e i 20 ogni giorno.