“Dieci artisti per Castiglione Olona” chiude la stagione di mostre di Kubeart

Prende il via mercoledì 8 dicembre nella ex sala consiliare di Castiglione Olona l’ultimo appuntamento della rassegna “10 artisti per Castiglione Olona”, promossa dall’associazione Kubeart con il Patrocinio del Comune.

In mostra opere di Giuseppe Orsenigo, Carla Pugliano, Armando Ricetti, Danilo Saporiti, Adolfo De Turris, Giuseppe Paleari, Giuseppe Zucco, Ense, Silvia De Barba e Roberto Gandola.

Il vernissage si terrà sabato 11 dicembre alle 16, con la presentazione di Enrico Milesi. La collettiva potrà essere visitata dall’8 al 12 dicembre e poi dal 17 al 19 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nelle giornate dell’11, 12 e 19 dicembre sarà possibile visitare nello spazio adiacente l’ex sala consiliare la mostra temporanea “Pop Up” dell’artista Cartaccio.

La collettiva di Kubeart chiude una lunga stagione di eventi organizzati dell’associazione iniziata a partire dal mese di luglio che ha riscosso il gradimento del pubblico e una sempre maggiore attenzione di artisti, i quali hanno trovato in Castiglione Olona e nel suo centro antico un luogo di elezione per esporre le proprie opere.

«Un incoraggiamento a guardare avanti e per riproporsi – spiegano i soci di Kubeart, che già guardano al 2022 progettando un intreccio di manifestazioni artistiche ed eventi culturali – Ringraziamo tutti gli intervenuti agli eventi e all’intera amministrazione comunale che ha dato un importante supporto alle iniziative organizzate»

La rassegna si concluderà il 19 dicembre in concomitanza con il Mercatino d’Artista, che ogni 3° domenica del mese viene allestito in piazza Garibaldi e nelle vie adiacenti.