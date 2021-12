I Dischi Volanti al Teatro del Popolo di Gallarate per sostenere la Lilt

“Mani in alto! Questa è un’aspirina!”. L’esilarante spettacolo dei Dischi Volanti torna in prossimità delle festività natalizie: venerdì 10 dicembre alle ore 21.15 presso il Teatro del Popolo di Gallarate, Mattia, Italo e Barnaba faranno divertire il pubblico con una serata adatta a tutta la famiglia ad ingresso gratuito.

E’ richiesta la prenotazione da effettuare a dischivolanti.teatro@gmail.com ed il rispetto delle norme di contrasto al covid (uso di mascherine ed esibizione di green pass).

I Dischi Volanti sono autori e interpreti di spettacoli comici a sketch. In particolare il loro “Mani in alto! Questa è un’aspirina!” è stato presentato in diverse città della provincia di Varese.

Per la prima volta a Gallarate, si esibiranno presso il “Teatro del Popolo” col desiderio di riportare le persone a teatro, dopo la lunga e difficile situazione legata alla pandemia.

Quale periodo migliore se non quello delle feste: luci, atmosfera natalizia, voglia di sorridere e stare in compagnia e, non ultimo, desiderio di solidarietà!! Il ricavato delle offerte sarà infatti interamente devoluto alla Delegazione di Gallarate della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori.

Per ulteriori informazioni:

dischivolanti.teatro@gmail.com