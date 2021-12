Domenica 19 dicembre presentazione del Calandàri all’Ance

Dopo la presentazione del Calandàri nell’ambito della Festa degli Auguri, la Famiglia Bosina ha deciso di proporre una seconda presentazione domenica 19 dicembre 2021, ore 10, sempre nella sede dei Costruttori edili in via Cavour 32, a Varese, con l’intento di far conoscere ai varesini questo libro, nato nel 1956, arrivato al suo 67° numero. Cos’è il Calandàri lo si legge nel risvolto di copertina: «È un annuario che vede la collaborazione di giornalisti, storici, uomini di cultura, narratori e poeti. Di cosa parla? Di Varese città, di Varese provincia, del nostro territorio prealpino, Canton Ticino compreso, letti nel passato, ma anche nel presente e nel futuro. Storie, personaggi (per lo più dimenticati) che hanno amato Varese e l’hanno servita con i loro talenti…»,

In questo Calandàri par ur 2022 hanno scritto: Laura Aresi, Dino Azzalin, Bruno Belli, Federico Bianchessi Taccioli, Livio Bianchi, Fausto Bonoldi, Antonio Borgato, Luca Broggini, Gregorio Cerini, Silvano Colombo, Paolo Costa, Luca Cottini, Fernando Cova, Fiorenzo Croci, Roberto Fassi, Davide Galimberti, Giovanna Gervasini, Massimo Lodi, Federica Lucchini, Giuliano Mangano, Serena Martegani, Ezio Motterle, Lidia Munaretti, Luisa Negri, Alberto Palazzi, Luigi Panighetti, Dedo Rossi, Gianni Spartà, Pierluigi Tamborini, Pierluigi Turtura, Carlo Zanzi e Paolo Zanzi.

Per partecipare all’incontro, che durerà dalle 10 alle 11, sono necessari il green pass e mascherina.