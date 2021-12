Una domenica a Viggiù, tra arte, musei aperti e pattinaggio sul ghiaccio

(foto di Emilio Cattaneo) – Un fine settimana ricco di occasioni culturali, ma non solo, a Viggiù.

Galleria fotografica Viggiù - mostra a Villa Borromeo 4 di 4

Domenica 5 dicembre a Villa Borromeo si terrà alle alle 17.30 il finissage del primo evento, finalmente in presenza, del gruppo Timarete, in corso nella bella Villa Borromeo di Viggiù. Nel giardino della villa sarà anche inaugurata la pista di pattinaggio. E per completare la visita saranno aperti i quattro musei di Viggiù.

La mostra, presentata da Renata A. Castelli, curatrice dei Musei Viggiutesi, si inserisce nel palinsesto organizzato dal Comune e dalla Soms per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

A coronamento dell’interessante collegamento che si è creato tra eventi artistici e territorio, la mostra si concluderà il 7 dicembre con un tour virtuale presentato dalla portavoce di Timarete Cristina Taiana alle scuole medie dove gli allievi, guidati dai loro insegnanti, hanno preparato un’installazione all’ingresso di Villa Borromeo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La mostra può essere visitata sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.