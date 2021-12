Don Luca e la presidentessa della Pro Loco Ivana Boffo nella nuova puntata di “Sesto alle Sette”

Torna domani, venerdì 10 dicembre, “Sesto alle Sette” – la nuova trasmissione radio dedicata a Sesto Calende – nel suo secondo appuntamento dopo il debutto di settimana scorsa.

Per questa nuova puntata il trio di speakers capitanati da Alessia Abbruzzese e DJ CLO e formato dalle storiche voci di Fabio Barisone e Marco Limbiati aprirà le porte dello studio a 2 ospiti eccellenti: varcheranno la soglia dell’Ufficio di Informazioni Turistiche di Via Italia, posto sul lungofiume di Sesto Calende ed adibito per l’occasione in studio radiofonico, il neo prevosto della Comunità Parrocchiale Sestese Don Luca Corbetta ed il Presidente della Pro Loco Ivana Boffo.

Sarà l’occasione, per entrambi, di fare un bilancio del loro mandato: per Don Luca a soli pochi mesi dal Suo arrivo nella nostra Città mentre per Ivana Boffo a pochi giorni dalla scadenza del Suo primo mandato e rinnovo del Direttivo.

A vivacizzare questo contenitore, oltre a dei brevi intervalli musicali, ci sarà anche un simpatico gioco a sorpresa ed uno scherzo telefonico che coinvolgerà una figura celebre della Città di Sesto Calende.

Come fare per seguire questo che nella prima puntata ha registrato oltre un migliaio di radio ascoltatori? Solo per gli smartphone che ‘lavorano’ con la piattaforma Android è possibile scaricare l’APP di SMS Radio per gli altri sarà invece sufficiente seguire questo link http://www.smsradio.net/