Don Pietro Guzzetti, il Giovane Prete Felice di Saronno in onda col Trio Medusa su Radio Deejay

Non solo in onda di notte, mercoledì 15 dicembre don Pietro Guzzetti, il “Giovane prete felice” di Saronno, è intervenuto in diretta su Radio Deejay con il Trio Medusa nel programma “Chiamate Roma Tri Uno Tri Uno”, uno dei più ascoltati del mondo della radiofonia di casa nostra.

Parroco dall’11 giugno 2011, ha celebrato da pochi mesi il decennale di sacerdozio con un video su Facebook, Instagram, Twitter, social che il parroco saronnese, classe 1983, frequenta da sempre parlando ai ragazzi con la loro lingua (la “Web-pastorale” è il suo modo di diffondere il messaggio religioso) attraverso video postati anche su YouTube e attraverso la radio con la partecipazione da ospite fisso su Radio Deejay.

Cresciuto a Saronno, nella parrocchia di Regina Pacis, è stato parroco a Desio e poi a Brugherio, dove è tuttora vicario della parrocchia di San Carlo. Quattro lauree, la prima in Ingegneria delle Telecomunicazione e l’ultima in Linguaggi dei Media all’Università Cattolica con una tesi sul rapporto tra la Chiesa e la comunicazione sui social.

Appassionato di tecnologia, di viaggi, di musica, argomenti di cui parla sulle diverse piattaforme sulle quali è presente come “Giovane Prete Felice”, tra dirette con “Gli amici del DON”, seminari sulla comunicazione e appunto le partecipazioni a programmi radiofonici e sul web.

Di religione, ma anche di tecnologia, musica e quotidianità parla ogni venerdì sera tra le 22 e le 24 a “Dee Notte”, la trasmissione di Radio Deejay condotta dai Vitiello, Gianluca e Nicola.

Mercoledì 15 dicembre ha parlato degli impegni dei sacerdoti nel periodo prenatalizio e del matrimonio, ma anche di tonache rosa e della foto che ritrae Papa Francesco e Ibrahimovic, commentando con il consueto equilibrio e la solita simpatia.