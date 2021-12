Il dono dei Lions per gli anziani indigenti di Busto Arsizio: “Consegnati venti pacchi di generi alimentari”

Venti pacchi di generi alimentari da destinare gli anziani seguiti dai Servizi sociali: questo il prezioso regalo che il Lions Club Castellanza Malpensa ha consegnato oggi al sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore Paola Reguzzoni, nella sede dell’assessorato in via Roma.

«Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato Reguzzoni -. Un gesto che dimostra ancora una volta lo spirito di solidarietà che anima la città sempre, in tutti i periodi dell’anno, e a maggior ragione in prossimità delle feste».

Anche il sindaco ha ringraziato di cuore Gino Ballestra, governatore del distretto Lions 108 IB1, affiancato dalla segretaria distrettuale Rita Paone Moari, e i rappresentanti del Club, Domenica Berlingò (presidente) e Luigi Chierichetti (segretario), per aver pensato a un’iniziativa che dimostra vicinanza alle persone più fragili e sole proprio nel periodo in cui le situazioni di disagio sembrano ancor più insopportabili. Alla breve cerimonia ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, in qualità di socio del Club.