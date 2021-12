Doppio oro per la piccola ginnasta Matilda Paolini di Vedano Olona alle finali nazionali di Rimini

Vedano Olona fa il tifo per la sua piccola Matilda Paolini, classe 2008, che in questi giorni sta gareggiando alle finali nazionali di ginnastica ritmica in corso a Rimini. Sabato 4 dicembre, il primo giorno di apertura delle competizioni, ha vinto ben due ori, posizionandosi per due volte al primo posto italiano nella categoria di eccellenza nell’esercizio al cerchio e alle clavette.

Matilda è tesserata con la società Astro di Binago, ma risiede a Vedano Olona e frequenta la terza media nell’istituto cittadino Silvio Pellico.

Un bellissimo esempio per tutti. In un momento così difficile segnato dalla pandemia, Matilda non si è mai arresa, ha continuato a sostenere i duri allenamenti di diverse ore ogni giorno, conservando sempre un ottimo rendimento anche a scuola, fino a realizzare i suoi sogni.