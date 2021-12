Due giorni all’insegna dell’arte tra l’inaugurazione dell’Accademia SG e InnovaMusic Contest

Due giorni, il 17 e il 18 dicembre, dedicati all’arte, al canto e alla recitazione, che hanno visto la partecipazione della Casting Director Tiziana Tozzi, dell’attore Fabio Massenzi, del cantante Massimo Di Muro e del volto noto di Amici, Grazia Di Michele.

Questi i futuri maestri dell’Accademia San Giovanni, che ha trovato sede in via Cadorna a Germignaga, di cui l’inaugurazione è stata fatta venerdì 17 dicembre. A tagliare il nastro anche il direttore Dante Brancatisano e la vicedirettrice Marilena Filippone. L’Accademia sarà aperta al pubblico dai primi di gennaio.

Da Germignaga a Maccagno sull’onda della musica, il giorno dopo, il 18 dicembre, dalle ore 9:00, ha preso il via InnovaMusic Contest presso l’Auditorium del paese lacustre. Un contest lanciato dall’associazione “InnovaContest” di Germignaga, in stretta collaborazione con l’emergente Accademia “SG”, per scovare artisti emergenti dei laghi, del varesotto ma non solo. Molti dei ragazzi, infatti, venivano da Roma, Napoli, Milano, Forlì e Genova. A giudicarli, direttamente dalla “Tiziana Tozzi Accademy” di Roma, la stessa Tiziana Tozzi e Fabio Massenzi, affiancati da Massimo Di Muro e Grazia Di Michele.

Tra i presenti anche la cantante Fanya Di Croce che, dopo aver ascoltato alcune esibizioni, ha consegnato a Geremia Caloni, in arte solo Geremia, il premio “Promuovi La Tua Musica” che permetterà all’artista di Porto Valtravaglia, classe 2001 con una passione sfrenata per la musica, di calcare il palco in una tappa del tour “Promuovi La Tua Musica”: una realtà nazionale attiva da 4 anni con oltre 1500 artisti. Tutto questo grazie al suo inedito “Fuori di me”.

Insieme a Tiziana Tozzi e Fabio Massenzi c’erano anche due loro allievi che, con grande professionalità, hanno dato un assaggio al pubblico di quello che sarà fatto in Accademia, mettendo in scena dei piccoli esercizi, e, per chiudere in bellezza, Massimo Di Muro, conosciuto anche per essere il corista di Giorgia e Laura Pausini, ha cantato “Fai rumore” di Diodato.

Vista l’assenza di alcuni ragazzi all’audizione di sabato 18, causa covid, si è deciso di proporne un’altra il 26 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni: Accademia” San Giovanni” o InnovaMusic contest